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Десна - Заря: видео трансляция матча УПЛ

10:29, 07 марта 2020
Футбол
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В первом круге Заря обыграла Десну / фото: ФК Заря

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Десна - Заря.

Начало встречи - в 14.00.

"Десна" и "Заря" - команды из верхней части турнирной таблицы УПЛ. Черниговский клуб к этому моменту набрал 39 очков и занимает четвертое место. Луганчане (43 очка) идут вторыми.

В рамках первого круга "Заря" обыграла "Десну" со счетом 2:1.

Котировки букмекеров на этот матч выглядят следующим образом: на победу "Десны" дается коэффициент 2,75, на ничью - 3,25, а на "Зарю" - 2,65.

УПЛ, 22-й тур

Десна - Заря

Видеотрансляция матча

УНИАН также сообщал, где смотреть матчи 22-го тура УПЛ.

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