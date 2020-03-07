Десна - Заря: видео трансляция матча УПЛ
10:29, 07 марта 2020Футбол
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"Десна" и "Заря" встретятся в рамках 22-го тура чемпионата Украины.
В первом круге Заря обыграла Десну / фото: ФК Заря
В матче 22-го тура чемпионата Украины "Десна" будет принимать "Зарю". Встреча пройдет в Чернигове.
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Десна - Заря.
Начало встречи - в 14.00.
"Десна" и "Заря" - команды из верхней части турнирной таблицы УПЛ. Черниговский клуб к этому моменту набрал 39 очков и занимает четвертое место. Луганчане (43 очка) идут вторыми.
В рамках первого круга "Заря" обыграла "Десну" со счетом 2:1.
Котировки букмекеров на этот матч выглядят следующим образом: на победу "Десны" дается коэффициент 2,75, на ничью - 3,25, а на "Зарю" - 2,65.
УПЛ, 22-й тур
Десна - Заря
Видеотрансляция матча
УНИАН также сообщал, где смотреть матчи 22-го тура УПЛ.
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