Карпаты - Александрия: видео трансляция матча УПЛ
В среду, 4 марта, львовские "Карпаты" будут принимать "Александрию" в 21-м туре украинской Премьер-лиги.
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Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Карпаты - Александрия.
Начало поединка - в 19.30.
Обе команды не лучшим образом стартовали в 2020-м году, набрав в двух последних турах всего по одному очку.
При этом "Карпаты" остаются на дне турнирной таблицы. Предпоследняя "Ворскла" опережает львовян на пять пунктов. У "Александрии" иная ситуация - команда пытается защитить бронзовые медали чемпионата Украины, но пока идет только пятой. Отставание от третьего места составляет шесть очков.
В прошлом туре александрийцы сыграли вничью со "Львовом" - 1:1, а "Карпаты" уступили "Колосу" - 1:2.
УПЛ, 21-й тур
Карпаты - Александрия
Онлайн видео трансляция матча
УНИАН ТВ
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