Карпаты - Александрия: видео трансляция матча УПЛ

Львовяне будут принимать бронзового призера чемпионата Украины.

В среду, 4 марта, львовские "Карпаты" будут принимать "Александрию" в 21-м туре украинской Премьер-лиги.

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Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Карпаты - Александрия.

Начало поединка - в 19.30.

Обе команды не лучшим образом стартовали в 2020-м году, набрав в двух последних турах всего по одному очку.

При этом "Карпаты" остаются на дне турнирной таблицы. Предпоследняя "Ворскла" опережает львовян на пять пунктов. У "Александрии" иная ситуация - команда пытается защитить бронзовые медали чемпионата Украины, но пока идет только пятой. Отставание от третьего места составляет шесть очков.

В прошлом туре александрийцы сыграли вничью со "Львовом" - 1:1, а "Карпаты" уступили "Колосу" - 1:2.

УПЛ, 21-й тур

Карпаты - Александрия

Онлайн видео трансляция матча

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