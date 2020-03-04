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Карпаты - Александрия: видео трансляция матча УПЛ

12:55, 04 марта 2020
Футбол
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Александрия теряла очки в первых двух турах 2020 года / фото: fco.com.ua

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Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Карпаты - Александрия.

Начало поединка - в 19.30.

Обе команды не лучшим образом стартовали в 2020-м году, набрав в двух последних турах всего по одному очку.

При этом "Карпаты" остаются на дне турнирной таблицы. Предпоследняя "Ворскла" опережает львовян на пять пунктов. У "Александрии" иная ситуация - команда пытается защитить бронзовые медали чемпионата Украины, но пока идет только пятой. Отставание от третьего места составляет шесть очков.

В прошлом туре александрийцы сыграли вничью со "Львовом" - 1:1, а "Карпаты" уступили "Колосу" - 1:2.

УПЛ, 21-й тур

Карпаты - Александрия

Онлайн видео трансляция матча

УНИАН ТВ

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