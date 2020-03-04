Заря - Львов: видео трансляция матча УПЛ

В Запорожье состоится очередной матч чемпионата Украины.

В среду, 4 марта, луганская "Заря" будет принимать "Львов" в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги.

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Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Заря - Львов.

Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

"Заря" продолжает борьбу с "Динамо" за второе место в турнирной таблице. Луганчане отстают от киевлян на два очка, однако имеют игру в запасе и в случае победы в очередной раз обойдут команду Алексея Михайличенко.

Подопечные Виктора Скрипника не теряют очки в 2020-м году. В первом поединке после зимней паузы был обыгран "Мариуполь" (2:1), а в следующем - "Олимпик" (1:0).

"Львов" уже потерял все шансы на попадание в топ-6. Команда идет девятой, набрав 19 очков. При это остается другая цель - есть еще плей-офф за еврокубки, поэтому теоретически можно побороться за Лигу Европы. В первом туре весны львовяне обыграли "Олимпик" (1:0), а в следующем была ничья с "Александрией" - 1:1.

УПЛ, 21-й тур

Заря - Львов

Онлайн видео трансляция матча

УНИАН ТВ

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" обыграло "Колос" в Киеве.