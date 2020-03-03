Динамо - Колос: видео трансляция матча УПЛ

Киевляне будут принимать шестую команду чемпионата.

В стартовом матче 21-го тура чемпионата Украины "Динамо" на "Олимпийском" сыграет с "Колосом".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Динамо - Колос.

Начало встречи - в 19.30.

"Динамо" в предыдущем туре потерпело поражение от "Днепра-1" - 1:3. В то же время "Колос" со счетом 2:1 одолел "Карпаты".

Киевляне на данный момент занимают лишь третье место в турнирной таблице УПЛ. У "Динамо" в активе 39 очков. "Колос" (26 очков) идет шестым, опережая ближайших преследователей в борьбе за топ-6 на 4 очка.

В рамках первого круга "Динамо" удалось разгромить "Колос" со счетом 4:0.

УПЛ, 21-й тур

Динамо - Колос

Видеотрансляция матча

Телеканал "2+2"

УНИАН ранее сообщал о том, где смотреть матчи 21-го тура УПЛ.