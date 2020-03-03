Динамо - Колос: видео трансляция матча УПЛ
12:09, 03 марта 2020Футбол
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Киевляне будут принимать шестую команду чемпионата.
Миккель Дуэлунд / фото: ФК Динамо Киев
В стартовом матче 21-го тура чемпионата Украины "Динамо" на "Олимпийском" сыграет с "Колосом".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Динамо - Колос.
Начало встречи - в 19.30.
"Динамо" в предыдущем туре потерпело поражение от "Днепра-1" - 1:3. В то же время "Колос" со счетом 2:1 одолел "Карпаты".
Киевляне на данный момент занимают лишь третье место в турнирной таблице УПЛ. У "Динамо" в активе 39 очков. "Колос" (26 очков) идет шестым, опережая ближайших преследователей в борьбе за топ-6 на 4 очка.
В рамках первого круга "Динамо" удалось разгромить "Колос" со счетом 4:0.
УПЛ, 21-й тур
Динамо - Колос
Видеотрансляция матча
Телеканал "2+2"
УНИАН ранее сообщал о том, где смотреть матчи 21-го тура УПЛ.
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