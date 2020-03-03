Жеребьевка Лиги наций УЕФА: онлайн-трансляция

Сборная Украины узнает своих соперников во втором в истории розыгрыше Лиги наций.

3 марта в Амстердаме пройдет жеребьевка Лиги наций 2020-2021. По ее итогам сборная Украины получит трех соперников в Лиге А.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги наций.

Жеребьевка Лиги наций: где смотреть по ТВ

Начало церемонии - в 19.00.

В следующем розыгрыше Лиги наций сыграют 55 сборных, которые будут распределены по группам в четырех дивизионах.

Сборная Украины сыграет в самом сильном дивизионе - Лиге А. Украинская команда поясена в третьей корзине и получит в соперники по одному представителю из первой, второй и четвертой корзин.

Матчи группового этапа Лиги наций пройдут с 3 сентября 2020 года по 17 ноября 2020-го. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на июнь 2021 года.

Команды, которые займут последние места в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а команды, которые финишируют первыми в Лигах В, С и D поднимутся выше.

Жеребьевка Лиги наций

Онлайн-трансляция

Состав корзин:

Лига A

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Лига B

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Лига C

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Лига D

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино

Сборные 55 ассоциаций были распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных (1-16 попали в Лигу А, 17-32 - в Лигу В, 33-48 - в Лигу С, 49-55 - в Лигу D)