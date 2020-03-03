"Скромный вклад в мир между странами": одесский гроссмейстер сыграл за Россию против Украины

Станислав Богданович признался, что играл за команду России за деньги.

Одесский гроссмейстер Станислав Богданович сыграл за Россию в интернет-матче против Украины.

Матч прошел на популярном портале о шахматах Chess.com.

Читайте такжеВынесли 25 тысяч долларов: в Одессе ограбили известного шахматиста (видео)

О своей игре за российскую команду и причинах такого поступка Богданович рассказал в Facebook.

"Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию. Во-первых, мне за это задонатили (заплатили, - Прим.). Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого. Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения", - написал Богданович.

Также он выразил мнение, что таким образом помогает наладить отношения между странами:

"Считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан".

Богданович также предложил украинцам и россиянинам "обняться" в комментариях "в знак нашей вечной дружбы и братства".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что тренер российского биатлониста получил аккредитацию от сборной Украины.