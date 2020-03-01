Реал - Барселона: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
1 марта в рамках 26-го тура чемпионата Испании встретятся лидеры турнира - "Реал" и "Барселона". Команды сыграют на "Бернабеу" в Мадриде.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Реал - Барселона.
Реал - Барселона: где смотреть матч по ТВ
Начало встречи - в 22.00.
На данный момент "Барселона" лидирует в чемпионате Испании. Каталонцы набрали 55 очков и опережают "Реал" на 2 очка.
Матч "Барселоны" и "Реала" в первом круге текущего чемпионата завершился без забитых голов - 0:0.
На победу "Реала" в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничью - 3,65, а на победу "Барселоны" - 3,15.
Чемпионат Испании, 26-й тур
Реал - Барселона
Онлайн-трансляция матча
Безвыигрышная серия "Реала" на данный момент насчитывает три матча: ничья и поражение в Ла Лиге, а также поражение от "Ман Сити" в Лиге чемпионов. "Барселона" в ЛЧ также не выиграла (1:1 с "Наполи"), но в чемпионате каталонцы одержали четыре победы подряд.
Видео с предматчевых тренировок команд
Entrenamiento ✅— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 29, 2020
Preparados para el partido... ✅
🔜 #ElClásicopic.twitter.com/jvg51Su87U
Make popcorn 🍿— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2020
Get comfortable 🛋
Turn on sound 🔊
Enjoy 😎 pic.twitter.com/32YUuexSWU
У "Реала" в списке травмированных Эден Азар, Марко Асенсио и Родриго, у "Барселоны" - Луис Суарес, Усман Дембеле и Серхи Роберто.
Всего в рамках Ла Лиги команды встречались 179 раз: 72 победы у "Реала", 72 - у "Барселоны", еще 35 матчей завершились вничью.