Реал - Барселона: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

Два испанских гранда встретятся в Мадриде

1 марта в рамках 26-го тура чемпионата Испании встретятся лидеры турнира - "Реал" и "Барселона". Команды сыграют на "Бернабеу" в Мадриде.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Реал - Барселона.

Реал - Барселона: где смотреть матч по ТВ

Начало встречи - в 22.00.

На данный момент "Барселона" лидирует в чемпионате Испании. Каталонцы набрали 55 очков и опережают "Реал" на 2 очка.

Матч "Барселоны" и "Реала" в первом круге текущего чемпионата завершился без забитых голов - 0:0.

На победу "Реала" в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничью - 3,65, а на победу "Барселоны" - 3,15.

Чемпионат Испании, 26-й тур

Реал - Барселона

Онлайн-трансляция матча

Безвыигрышная серия "Реала" на данный момент насчитывает три матча: ничья и поражение в Ла Лиге, а также поражение от "Ман Сити" в Лиге чемпионов. "Барселона" в ЛЧ также не выиграла (1:1 с "Наполи"), но в чемпионате каталонцы одержали четыре победы подряд.

Видео с предматчевых тренировок команд

У "Реала" в списке травмированных Эден Азар, Марко Асенсио и Родриго, у "Барселоны" - Луис Суарес, Усман Дембеле и Серхи Роберто.

Всего в рамках Ла Лиги команды встречались 179 раз: 72 победы у "Реала", 72 - у "Барселоны", еще 35 матчей завершились вничью.