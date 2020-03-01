Заря - Олимпик: видео трансляция матча УПЛ
10:34, 01 марта 2020Футбол
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Луганский клуб имеет шанс подняться на второе место в турнирной таблице УПЛ.
Виталий Вернидуб / фото: ФК Заря
1 марта на "Славутич-Арене" в Запорожье пройдет матч 20-го тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Олимпиком".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Заря - Олимпик.
Начало встречи - в 14.00.
"Заря" на данный момент имеет в активе 37 очков, занимает второе место в таблице УПЛ и в случае победы над "Олимпиком" может обойти киевское "Динамо".
Что касается "Олимпика", то у него в активе 18 очков. Донецкий клуб располагается на десятой позиции в таблице.
Встреча этих команд в первом круге завершилась разгромной победой "Зари" со счетом 5:0.
На победу "Зари" в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,36, на ничью - 5,10, а на победу "Олимпика" - 8,30.
УПЛ, 20-й тур
Заря - Олимпик
Видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Колос" закрепился в топ-шестерке УПЛ.
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