Заря - Олимпик: видео трансляция матча УПЛ

Луганский клуб имеет шанс подняться на второе место в турнирной таблице УПЛ.

1 марта на "Славутич-Арене" в Запорожье пройдет матч 20-го тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Олимпиком".

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Начало встречи - в 14.00.

"Заря" на данный момент имеет в активе 37 очков, занимает второе место в таблице УПЛ и в случае победы над "Олимпиком" может обойти киевское "Динамо".

Что касается "Олимпика", то у него в активе 18 очков. Донецкий клуб располагается на десятой позиции в таблице.

Встреча этих команд в первом круге завершилась разгромной победой "Зари" со счетом 5:0.

На победу "Зари" в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,36, на ничью - 5,10, а на победу "Олимпика" - 8,30.

УПЛ, 20-й тур

Заря - Олимпик

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Колос" закрепился в топ-шестерке УПЛ.