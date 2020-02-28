Днепр-1 - Динамо: видео трансляция матча УПЛ
12:05, 28 февраля 2020Футбол
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Киевляне в 20-м туре чемпионата Украины играют в Днепре.
Виталий Буяльский отметился голом в предыдущем матче Динамо / фото: ФК Динамо Киев
В рамках 20-го тура УПЛ на "Днепр Арене" пройдет матч между "Днепром-1" и киевским "Динамо".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Днепр-1 - Динамо.
Начало встречи - в 19.00.
На данный момент в турнирной таблице УПЛ "Динамо" идет на втором месте, набрав 39 очков. "Днепр-1" - на восьмой позиции (19 очков).
Встреча этих команд в первом круге завершилась победой "Динамо" со счетом 2:0.
На победу "Днепра-1" в этом матче букмекеры дают коэффициент 9,70, на ничью - 5,70, а на то, что победу одержит "Динамо" - 1,29.
УПЛ, 20-й тур
Днепр-1 - Динамо
Видеотрансляция матча
Телеканал "2+2"
Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Динамо" обыграло "Ворсклу".
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