Днепр-1 - Динамо: видео трансляция матча УПЛ

Киевляне в 20-м туре чемпионата Украины играют в Днепре.

В рамках 20-го тура УПЛ на "Днепр Арене" пройдет матч между "Днепром-1" и киевским "Динамо".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Днепр-1 - Динамо.

Начало встречи - в 19.00.

На данный момент в турнирной таблице УПЛ "Динамо" идет на втором месте, набрав 39 очков. "Днепр-1" - на восьмой позиции (19 очков).

Встреча этих команд в первом круге завершилась победой "Динамо" со счетом 2:0.

На победу "Днепра-1" в этом матче букмекеры дают коэффициент 9,70, на ничью - 5,70, а на то, что победу одержит "Динамо" - 1,29.

УПЛ, 20-й тур

Днепр-1 - Динамо

Видеотрансляция матча

Телеканал "2+2"

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Динамо" обыграло "Ворсклу".