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Днепр-1 - Динамо: видео трансляция матча УПЛ

12:05, 28 февраля 2020
Футбол
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Виталий Буяльский отметился голом в предыдущем матче Динамо / фото: ФК Динамо Киев

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Днепр-1 - Динамо.

Начало встречи - в 19.00.

На данный момент в турнирной таблице УПЛ "Динамо" идет на втором месте, набрав 39 очков. "Днепр-1" - на восьмой позиции (19 очков). 

Встреча этих команд в первом круге завершилась победой "Динамо" со счетом 2:0.

На победу "Днепра-1" в этом матче букмекеры дают коэффициент 9,70, на ничью - 5,70, а на то, что победу одержит "Динамо" - 1,29.

УПЛ, 20-й тур

Днепр-1 - Динамо

Видеотрансляция матча

Телеканал "2+2"

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Динамо" обыграло "Ворсклу".

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