Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция
В швейцарском Ньоне сегодня, 28 февраля, пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой своего соперника узнает и единственный представитель Украины "Шахтер".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы
Жеребьевка Лиги Европы: где смотреть по ТВ
Борьбу в турнире продолжают следующие команды: "Шахтер", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон", "Интер", "Рома", "Севилья", "Хетафе", "Вольфсбург", "Байер", "Истанбул", "Базель", "Копенгаген", ЛАСК, "Рейнджерс", "Олимпиакос", а также победитель пары "Зальцбург" - "Айнтрахт" Франкфурт (ответный матч пройдет 28 февраля).
Уже известно, что первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные - на 19 марта.
Лига Европы, жеребьевка 1/8 финала
Онлайн-трансляция
На данном этапе не будет сеяных и несеяных команд, а представители одной ассоциации смогут встретиться друг с другом.
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру - о предстоящей жеребьевке:
Особых предпочтений нет. Но давайте проанализируем этот сезон: с кем мы играли? Вы прекрасно помните матчи с "Аталантой" на "Сан-Сиро", с "Манчестер Сити" в Манчестере, с "Динамо" в Загребе, когда проигрывали 1:3 на 90+3-й минуте, а в итоге закончили 3:3. Нас уже совершенно ничего не пугает, мы готовы к каждому сопернику. Сможем ответственно поработать перед любым поединком с уважением к оппоненту.
Все участники 1/8 финала:
👇 В 1/8 финала #ЛигаЕвропы сыграют:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 27, 2020
🇩🇪 Байер
🇨🇭 Базель
🇩🇪 Вольфсбург
🏴 Вулверхэмптон
🇹🇷 Истанбул Башакшехир
🇮🇹 Интер
🇩🇰 Копенгаген
🇦🇹 ЛАСК
🏴 Манчестер Юнайтед
🇬🇷 Олимпиакос
🏴 Рейнджерс
🇮🇹 Рома
🇪🇸 Севилья
🇪🇸 Хетафе
🇺🇦 Шахтер
🇩🇪🇦🇹 Айнтрахт / Зальцбург