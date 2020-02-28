Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция

"Шахтер", "Манчестер Юнайтед", "Интер" и другие команды узнают своих соперников.

В швейцарском Ньоне сегодня, 28 февраля, пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой своего соперника узнает и единственный представитель Украины "Шахтер".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы

Жеребьевка Лиги Европы: где смотреть по ТВ

Борьбу в турнире продолжают следующие команды: "Шахтер", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон", "Интер", "Рома", "Севилья", "Хетафе", "Вольфсбург", "Байер", "Истанбул", "Базель", "Копенгаген", ЛАСК, "Рейнджерс", "Олимпиакос", а также победитель пары "Зальцбург" - "Айнтрахт" Франкфурт (ответный матч пройдет 28 февраля).

Уже известно, что первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные - на 19 марта.

Лига Европы, жеребьевка 1/8 финала

Онлайн-трансляция

На данном этапе не будет сеяных и несеяных команд, а представители одной ассоциации смогут встретиться друг с другом.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру - о предстоящей жеребьевке:

Особых предпочтений нет. Но давайте проанализируем этот сезон: с кем мы играли? Вы прекрасно помните матчи с "Аталантой" на "Сан-Сиро", с "Манчестер Сити" в Манчестере, с "Динамо" в Загребе, когда проигрывали 1:3 на 90+3-й минуте, а в итоге закончили 3:3. Нас уже совершенно ничего не пугает, мы готовы к каждому сопернику. Сможем ответственно поработать перед любым поединком с уважением к оппоненту.

Все участники 1/8 финала: