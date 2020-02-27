Бенфика - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Чемпион Украины проведет второй поединок против португальцев.

27 февраля донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с португальской "Бенфикой" в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы. Матч состоится на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Бенфика - Шахтер.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Бенфика - Шахтер: где смотреть матч по ТВ

"Бенфика" после серии из 17 побед оказалась в кризисе - команда не могла победить уже в четырех поединках подряд. В промежутке между играми ЛЕ 24 февраля серия без побед была прервана, когда удалось добыть три очка на выезде против "Жил Висенте" (1:0).

У португальцев после дисквалификации вернется Юлиан Вайгль, а из-за проблем со здоровьем продолжают отсутствовать Жардел и Габриэл Пирес.

Бенфика - Шахтер: анонс матча Лиги Европы

Матч на ОСК "Металлист" с "Бенфикой" стал для "Шахтера" первым на официальном уровне с середины декабря. Тем не менее, Луиш Каштру и с помощью товарищеских поединков вывел команду на хороший уровень готовности, результатом чего стала победа над португальцами в Харькове - 2:1.

Перед поездкой в Лиссабон дончане открыли вторую часть сезона в УПЛ, где с большим трудом смогли одолеть "Десну" - 1:0. Дать полноценный отдых лидерам не удалось - Каштру был вынужден выпустить на замену Исмаили, Тайсона и Марлоса, чтобы добыть результат.

У "Шахтера" на поле может вернуться правый защитник Додо, который отбыл дисквалификацию. В лазарете продолжает находиться хавбек Манор Соломон.

"Шахтер" встречался с "Бенфикой" на групповом этапе Лиги чемпионов 2007/08. Тогда в Донецке "горняки" уступили 1:2, а затем победили на выезде - 1:0.

Бенфика - Шахтер: прогноз букмекеров

Лига Европы, 1/16 финала, второй матч

Бенфика - Шахтер (первый матч - 1:2)

Онлайн-трансляция матча

Видеообзор первого поединка команд в Харькове.

Победа в первом раунде битвы с «Бенфикой» ✅



В четверг – ответная встреча! @EuropaLeague#UELpic.twitter.com/WJy608YAj7 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2020

"Шахтер" накануне провел тренировку в Лиссабоне.

Готовы в Лиссабоне! Последние приготовления к матчу #БенфикаШахтер в Лиге Европы.



Все фото с тренировки на «Эштадиу ду Бенфика»: https://t.co/DxsAfwPxTB. pic.twitter.com/32gWzceuWe — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 26, 2020

Арена "Эштадиу да Луш", на которой пройдет матч.

Как "горняки" добирались в Португалию.

🇺🇦 Киев ✈ Лиссабон 🇵🇹 Видео из самолета о путешествии команды в Португалию на матч с «Бенфикой».



Узнайте, кто в заявке «Шахтера» на ответный поединок Лиги Европы: https://t.co/NynfNhZ5jV. pic.twitter.com/G6EVIhKRIS — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 25, 2020

Результаты команд в последних пяти матчах

Бруну Лаже, главный тренер "Бенфики":

"Игра будет состоять из разных этапов, и мы должны искать определенные ходы, которые нам позволят идти вперед. Мы знаем, что противостоим очень сильному сопернику, поэтому должны быть так же сильны. "Шахтер" любит контролировать территорию и пространство, но мы должны видеть эти моменты и реагировать на развитие событий с течением времени.

Также Каштру прав, что на нашем стадионе особенная атмосфера. Мы ощущаем ее, когда играем дома, и чувствуем фантастическую поддержку наших фанатов на выезде. Болельщики были с нами всегда - и в хорошие, и в плохие моменты для команды. Важно, чтобы были полные трибуны и эта поддержка".

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

"Шахтер" должен выиграть и пройти дальше. Извините португальцы... Я действительно счастлив вернуться в Португалию, для меня первый опыт играть с другой командой в своей родной стране. Я всегда хочу, чтобы Португалия проходила дальше во всех соревнованиях, но не в этот раз. Сейчас дальше должен идти "Шахтер".