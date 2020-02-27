Бенфика - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
27 февраля донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с португальской "Бенфикой" в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы. Матч состоится на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Бенфика - Шахтер.
Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
Бенфика - Шахтер: где смотреть матч по ТВ
"Бенфика" после серии из 17 побед оказалась в кризисе - команда не могла победить уже в четырех поединках подряд. В промежутке между играми ЛЕ 24 февраля серия без побед была прервана, когда удалось добыть три очка на выезде против "Жил Висенте" (1:0).
У португальцев после дисквалификации вернется Юлиан Вайгль, а из-за проблем со здоровьем продолжают отсутствовать Жардел и Габриэл Пирес.
Бенфика - Шахтер: анонс матча Лиги Европы
Матч на ОСК "Металлист" с "Бенфикой" стал для "Шахтера" первым на официальном уровне с середины декабря. Тем не менее, Луиш Каштру и с помощью товарищеских поединков вывел команду на хороший уровень готовности, результатом чего стала победа над португальцами в Харькове - 2:1.
Перед поездкой в Лиссабон дончане открыли вторую часть сезона в УПЛ, где с большим трудом смогли одолеть "Десну" - 1:0. Дать полноценный отдых лидерам не удалось - Каштру был вынужден выпустить на замену Исмаили, Тайсона и Марлоса, чтобы добыть результат.
У "Шахтера" на поле может вернуться правый защитник Додо, который отбыл дисквалификацию. В лазарете продолжает находиться хавбек Манор Соломон.
"Шахтер" встречался с "Бенфикой" на групповом этапе Лиги чемпионов 2007/08. Тогда в Донецке "горняки" уступили 1:2, а затем победили на выезде - 1:0.
Бенфика - Шахтер: прогноз букмекеров
Лига Европы, 1/16 финала, второй матч
Бенфика - Шахтер (первый матч - 1:2)
Онлайн-трансляция матча
Видеообзор первого поединка команд в Харькове.
Победа в первом раунде битвы с «Бенфикой» ✅— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2020
В четверг – ответная встреча! @EuropaLeague#UELpic.twitter.com/WJy608YAj7
"Шахтер" накануне провел тренировку в Лиссабоне.
Готовы в Лиссабоне! Последние приготовления к матчу #БенфикаШахтер в Лиге Европы.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 26, 2020
Все фото с тренировки на «Эштадиу ду Бенфика»: https://t.co/DxsAfwPxTB. pic.twitter.com/32gWzceuWe
Арена "Эштадиу да Луш", на которой пройдет матч.
Место битвы Лиги Европы 🦅 «Бенфика» 🆚 «Шахтер» ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 26, 2020
📍 «Эштадиу ду Бенфика» | @EuropaLeague#UELpic.twitter.com/kf9vICcOfg
Как "горняки" добирались в Португалию.
🇺🇦 Киев ✈ Лиссабон 🇵🇹 Видео из самолета о путешествии команды в Португалию на матч с «Бенфикой».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 25, 2020
Узнайте, кто в заявке «Шахтера» на ответный поединок Лиги Европы: https://t.co/NynfNhZ5jV. pic.twitter.com/G6EVIhKRIS
Результаты команд в последних пяти матчах
Бруну Лаже, главный тренер "Бенфики":
"Игра будет состоять из разных этапов, и мы должны искать определенные ходы, которые нам позволят идти вперед. Мы знаем, что противостоим очень сильному сопернику, поэтому должны быть так же сильны. "Шахтер" любит контролировать территорию и пространство, но мы должны видеть эти моменты и реагировать на развитие событий с течением времени.
Также Каштру прав, что на нашем стадионе особенная атмосфера. Мы ощущаем ее, когда играем дома, и чувствуем фантастическую поддержку наших фанатов на выезде. Болельщики были с нами всегда - и в хорошие, и в плохие моменты для команды. Важно, чтобы были полные трибуны и эта поддержка".
Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":
"Шахтер" должен выиграть и пройти дальше. Извините португальцы... Я действительно счастлив вернуться в Португалию, для меня первый опыт играть с другой командой в своей родной стране. Я всегда хочу, чтобы Португалия проходила дальше во всех соревнованиях, но не в этот раз. Сейчас дальше должен идти "Шахтер".