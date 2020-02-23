Карпаты - Днепр-1: видео трансляция матча Премьер-лиги

Во Львове состоится очередной матч стартового тура УПЛ в 2020-м году.

В воскресенье, 23 февраля, в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги львовские "Карпаты" будут принимать "Днепр-1".

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Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Карпаты - Днепр-1.

Начало поединка - в 14:00.

Для обеих команд это будет первый официальный матч после зимней паузы.

"Днепр-1" за зиму усилил целый ряд известных новичков. Команда находится на восьмой позиции в турнирной таблице и ведет борьбу за шестую строчку, отставание от которой составляет четыре очка.

"Карпаты", в свою очередь, находятся в глубоком кризисе, занимая последнюю позицию в УПЛ. Команда проиграла последние четыре игры в чемпионате Украины и может отстать даже от предпоследней "Ворсклы", если не сможет победить в Днепре.

При этом львовский клуб из-за финансовых проблем покинули практически все основные футболисты. Несколько новичков удалось подписать только в последние недели перед возобновлением сезона.

УПЛ, 19-й тур

Карпаты - Днепр-1

УНИАН ТВ

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