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Карпаты - Днепр-1: видео трансляция матча Премьер-лиги

12:12, 23 февраля 2020
Футбол
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Днепр-1 проведет домашний матч против аутсайдера / фото: ФК Днепр-1

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Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Карпаты - Днепр-1.

Начало поединка - в 14:00.

Для обеих команд это будет первый официальный матч после зимней паузы.

"Днепр-1" за зиму усилил целый ряд известных новичков. Команда находится на восьмой позиции в турнирной таблице и ведет борьбу за шестую строчку, отставание от которой составляет четыре очка.

"Карпаты", в свою очередь, находятся в глубоком кризисе, занимая последнюю позицию в УПЛ. Команда проиграла последние четыре игры в чемпионате Украины и может отстать даже от предпоследней "Ворсклы", если не сможет победить в Днепре.

При этом львовский клуб из-за финансовых проблем покинули практически все основные футболисты. Несколько новичков удалось подписать только в последние недели перед возобновлением сезона.

УПЛ, 19-й тур

Карпаты - Днепр-1

УНИАН ТВ

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