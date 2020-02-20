Шахтер - Бенфика: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Чемпион Украины стартует в плей-офф Лиги Европы домашним матчем.

20 февраля донецкий "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. "Горняки" будут принимать соперника на стадионе "Металлист" в Харькове.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Бенфика.

Шахтер - Бенфика: где смотреть матч по ТВ

Начало встречи - в 19.55.

"Шахтер" и "Бенфика" начинают свой путь в Лиге Европы. Обе команды осенью выступали в Лиге чемпионов, но заняли в своих группах третьи места и, таким образом, отправились в турнир рангом ниже.

Шахтер - Бенфика: анонс матча Лиги Европы

Для "Шахтера" этот матч будет первым официальным поединком в новом году. "Горняки" готовились ко второй части сезона в Турции, где провели восемь контрольных матчей: 5 побед, 2 ничьи и 1 поражение.

В то же время у "Бенфики" сезон в самом разгаре. Португальский клуб лидирует в своем национальном первенстве, но в двух последних турах потерпел поражения от "Порту" (2:3) и "Браги" (0:1). Кроме того, команда не смогла выиграть в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии против "Фамаликана" (1:1), но прошла дальше.

Шахтер - Бенфика: прогноз букмекеров

Главным арбитром матча назначен шотландец Бобби Мэдден.

Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

Шахтер - Бенфика

Онлайн-трансляция матча

"Шахтер" сыграет в своих домашних цветах, "Бенфика" - в выездном белом комплекте формы.

Последние результаты команд в официальных матчах. "Шахтер" не проводил их с 14 декабря.

Стадион "Металлист" готов к возвращению еврокубков.

"Шахтер" девять раз играл дома против португальских клубов: по три раза победил, уступил и сыграл вничью. Бенфика" в Украине три раза побеждала и дважды проиграла.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру перед матчем сравнил свою команду с соперником. По словам тренера, фаворита в этой паре нет.