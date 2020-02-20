Шахтер - Бенфика: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
20 февраля донецкий "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. "Горняки" будут принимать соперника на стадионе "Металлист" в Харькове.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Бенфика.
Шахтер - Бенфика: где смотреть матч по ТВ
Начало встречи - в 19.55.
"Шахтер" и "Бенфика" начинают свой путь в Лиге Европы. Обе команды осенью выступали в Лиге чемпионов, но заняли в своих группах третьи места и, таким образом, отправились в турнир рангом ниже.
Шахтер - Бенфика: анонс матча Лиги Европы
Для "Шахтера" этот матч будет первым официальным поединком в новом году. "Горняки" готовились ко второй части сезона в Турции, где провели восемь контрольных матчей: 5 побед, 2 ничьи и 1 поражение.
В то же время у "Бенфики" сезон в самом разгаре. Португальский клуб лидирует в своем национальном первенстве, но в двух последних турах потерпел поражения от "Порту" (2:3) и "Браги" (0:1). Кроме того, команда не смогла выиграть в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии против "Фамаликана" (1:1), но прошла дальше.
Шахтер - Бенфика: прогноз букмекеров
Главным арбитром матча назначен шотландец Бобби Мэдден.
Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
Шахтер - Бенфика
Онлайн-трансляция матча
"Шахтер" сыграет в своих домашних цветах, "Бенфика" - в выездном белом комплекте формы.
⚒ 🆚 🦅 Форма команд на сегодняшний матч @EuropaLeague.#ШахтерБенфикаpic.twitter.com/1QiIjFaQh1— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 20, 2020
Последние результаты команд в официальных матчах. "Шахтер" не проводил их с 14 декабря.
Стадион "Металлист" готов к возвращению еврокубков.
"Шахтер" девять раз играл дома против португальских клубов: по три раза победил, уступил и сыграл вничью. Бенфика" в Украине три раза побеждала и дважды проиграла.
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру перед матчем сравнил свою команду с соперником. По словам тренера, фаворита в этой паре нет.