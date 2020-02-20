Лига чемпионов: Аталанта разгромила испанцев, Тоттенхэм проиграл в Лондоне

Состоялись очередные поединки 1/8 финала турнира.

19 февраля состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов в парах "Аталанта" - "Валенсия" и "Тоттенхэм" - "РБ Лепциг".

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Поединок в Италии прошел под диктовку хозяев поля, которые забили четыре гола - дубль на свой счет записал Хатебур, а еще по одному результативному удару нанесли Иличич и Фройлер. "Валенсия" ответила только при счете 0:4 голом престижа от россиянина Черышева.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский начал игру в запасе и вышел на замену только на 81-й минуте, после чего отметился лишь одним ударом мимо ворот.

"Аталанта" - "Валенсия" - 4:1

Голы: Хатебур, 16, 62, Иличич, 42, Фройлер, 57 - Черышев, 66

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Кальдара (Сапата, 75), Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс, Пашалич (Тамезе, 90+2), Иличич, А. Гомес (Малиновский, 81)

"Валенсия": Доменек, Васс, Мангала, Диакаби, Гайя, Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер, М. Гомес (Гамейро, 73), Гедеш (Черышев, 65)

Предупреждение: Хатебур

"Тоттенхэм" проводил поединок против "Лейпцига" без своих главных звезд - Гарри Кейн и Сон Хын Мин находятся в лазарете. Это сильно отразилось на атакующем потенциале "шпор", а "Лейпциг" забил единственный гол с пенальти - отличился Тимо Вернер. Этого хватило немцам для победы.

"Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг" - 0:1

Гол: Вернер, 58 (с пенальти)

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис, Уинкс, Фернандеш (Ндомбеле, 65), Ло Чельсо, Алли (Ламела, 64), Бергвейн, Моура

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиэле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо, Ампаду, Лаймер (Форсберг, 83), Забитцер, Нкунку (Айдара, 74), Шик (Поульсен, 77), Вернер

Предупреждения: Ло Чельсо, Дэвис, Ламела - Забитцер, Вернер, Нкунку

Ответные матчи в этих парах состоятся 10 марта.

УНИАН ранее также сообщал о том, что был представлен официальный мяч плей-офф и финала ЛЧ.