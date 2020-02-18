Атлетико - Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
18 февраля мадридский "Атлетико" на стадионе "Ванда Метрополитано" будет принимать "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Атлетико - Ливерпуль.
Начало встречи - в 22.00.
Атлетико - Ливерпуль: где смотреть матч по ТВ
Именно на стадионе "Атлетико" в прошлом сезоне "Ливерпуль" играл в финале Лиги чемпионов и в шестой раз в истории клуба завоевал трофей.
Свой прошлый поединок "красные" провели в АПЛ, где на выезде одолели "Норвич" (1:0). Команда Юргена Клоппа давно не проигрывает на внутренней арене и уже оторвалась от "Манчестер Сити" на 25 очков, поэтому может полностью сконцентрироваться на ЛЧ.
На групповом этапе мерсисайдцы выступали в квартете E и смогли занять там первое место, на одно очко опередив "Наполи".
"Атлетико", в свою очередь, проводит один из худших сезонов за последние годы. Команда Диего Симеоне идет четвертой в турнирной таблице чемпионата Испании и часто теряет очки. В прошлом туре "матрасники" сыграли вничью с "Валенсией" - 2:2.
В группе D Лиги чемпионов мадридцам удалось стать вторыми, отстав от "Ювентуса" на шесть пунктов.
Что касается кадровой ситуации, то у "Атлетико" из-за травм не сыграют Киран Триппьер и Жоау Фелиш, а также под вопросом участие Эктора Эрреры. Диего Коста, в свою очередь, уже восстановился и готов выйти на поле. У "Ливерпуля" серьезных проблем с составом нет.
Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Атлетико - Ливерпуль
Онлайн-трансляция матча
А вот и мяч, который представил УЕФА специально к плей-офф Лиги чемпионов.
Road to Istanbul 🇹🇷— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020
Introducing the official 2019/20 #UCLfinal match ball by @adidasfootball! ⚽️ pic.twitter.com/iUbpHFr0Xq
Промо-ролик предстоящего поединка от "Атлетико".
🏆🇪🇺 ¿Preparados para una noche especial?— Atlético de Madrid (@Atleti) February 17, 2020
🌟 @LigaDeCampeones
🔝 Partidazo
👊 Todos juntos.
⚡ 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦𝗔𝗧𝗟𝗘𝗧𝗜 ⚡
⚽ #AtletiLFC
⭐#UCL
🔴⚪#AúpaAtletipic.twitter.com/eBGJxdI0hD
"Ливерпуль" накануне уже опробовал газон мадридской арены.
Прибытие мерсисайдцев в Испанию.
The Reds arriving in Madrid 👌🔴 #UCLpic.twitter.com/E63yqVIELG— Liverpool FC (@LFC) February 17, 2020
При этом "Ливерпуль" Юргена Клоппа до сих пор не проигрывал в плей-офф Лиги чемпионов.
Команды между собой встречались четыре раза на официальном уровне. В сезоне ЛЧ-2008/09 было две ничьи (1:1), в полуфинале ЛЕ-2009/10 - победа "Атлетико" по сумме двух матчей за счет голов на выезде (1:0, 1:2).