Атлетико - Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Действующий победитель ЛЧ начнет плей-офф поединком в Мадриде.

18 февраля мадридский "Атлетико" на стадионе "Ванда Метрополитано" будет принимать "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Атлетико - Ливерпуль.

Начало встречи - в 22.00.

Атлетико - Ливерпуль: где смотреть матч по ТВ

Именно на стадионе "Атлетико" в прошлом сезоне "Ливерпуль" играл в финале Лиги чемпионов и в шестой раз в истории клуба завоевал трофей.

Свой прошлый поединок "красные" провели в АПЛ, где на выезде одолели "Норвич" (1:0). Команда Юргена Клоппа давно не проигрывает на внутренней арене и уже оторвалась от "Манчестер Сити" на 25 очков, поэтому может полностью сконцентрироваться на ЛЧ.

На групповом этапе мерсисайдцы выступали в квартете E и смогли занять там первое место, на одно очко опередив "Наполи".

"Атлетико", в свою очередь, проводит один из худших сезонов за последние годы. Команда Диего Симеоне идет четвертой в турнирной таблице чемпионата Испании и часто теряет очки. В прошлом туре "матрасники" сыграли вничью с "Валенсией" - 2:2.

В группе D Лиги чемпионов мадридцам удалось стать вторыми, отстав от "Ювентуса" на шесть пунктов.

Что касается кадровой ситуации, то у "Атлетико" из-за травм не сыграют Киран Триппьер и Жоау Фелиш, а также под вопросом участие Эктора Эрреры. Диего Коста, в свою очередь, уже восстановился и готов выйти на поле. У "Ливерпуля" серьезных проблем с составом нет.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Атлетико - Ливерпуль

Онлайн-трансляция матча

А вот и мяч, который представил УЕФА специально к плей-офф Лиги чемпионов.

Road to Istanbul 🇹🇷



Introducing the official 2019/20 #UCLfinal match ball by @adidasfootball! ⚽️ pic.twitter.com/iUbpHFr0Xq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020

Промо-ролик предстоящего поединка от "Атлетико".

"Ливерпуль" накануне уже опробовал газон мадридской арены.

Прибытие мерсисайдцев в Испанию.

При этом "Ливерпуль" Юргена Клоппа до сих пор не проигрывал в плей-офф Лиги чемпионов.

Команды между собой встречались четыре раза на официальном уровне. В сезоне ЛЧ-2008/09 было две ничьи (1:1), в полуфинале ЛЕ-2009/10 - победа "Атлетико" по сумме двух матчей за счет голов на выезде (1:0, 1:2).