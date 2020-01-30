Вышел на корт в Киеве: Шевченко потренировался со звездами украинского тенниса (фото)
14:26, 30 января 2020Футбол
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Главный тренер сборной Украины по футболу сыграл в теннис.
Андрей Шевченко в компании украинских теннисистов / фото: instagram.com/lyuda_kichenok
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в Киеве потренировался с известными украинскими теннисистами.
Шевченко сыграл в теннис с Сергеем Стаховским, Лесей Цуренко, Мартой Костюк, Людмилой Киченок и тренером мужской сборной Украины Михаилом Филимой.
Соответствующие фото украинские теннисисты разместили в Instagram.
"Теннис объединяет", - написала Цуренко под фото.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Шевченко встретил звезду мирового бокса на пляже в Барбадосе.
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