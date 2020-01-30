Шахтер победно завершил первый сбор в Турции

В контрольном матче "горняки" обыграли чешский клуб.

Донецкий "Шахтер" провел заключительный спарринг на первом подготовительном сборе в Турции.

Подопечные Луиша Каштру встречались с чешским клубом "Словацко", который в своем национальном первенстве занимает шестое место.

Судьбу противостояния решил гол Виктора Коваленко, который был забит в середине второго тайма.

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"Шахтер" - "Словацко" - 1:0

Гол: Коваленко (57)

"Шахтер": Пятов, Болбат (Кирюханцев, 87), Хочолава, Матвиенко, Исмаили (Бондарь, 36), Степаненко (Маркос Антонио, 75), Алан Патрик, Марлос (Тете, 75), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 56), Мораес (Сикан, 82)

Второй учебно-тренировочный сбор "Шахтера" также пройдет в Турции. Он начнется 2 февраля.

Как сообщал УНИАН, ранее в Турции "Шахтер" проиграл сербскому "Пролетеру".