Шахтер победно завершил первый сбор в Турции
11:18, 30 января 2020Футбол
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В контрольном матче "горняки" обыграли чешский клуб.
Шахтер одержал вторую победу на сборах / фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" провел заключительный спарринг на первом подготовительном сборе в Турции.
Подопечные Луиша Каштру встречались с чешским клубом "Словацко", который в своем национальном первенстве занимает шестое место.
Судьбу противостояния решил гол Виктора Коваленко, который был забит в середине второго тайма.
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"Шахтер" - "Словацко" - 1:0
Гол: Коваленко (57)
"Шахтер": Пятов, Болбат (Кирюханцев, 87), Хочолава, Матвиенко, Исмаили (Бондарь, 36), Степаненко (Маркос Антонио, 75), Алан Патрик, Марлос (Тете, 75), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 56), Мораес (Сикан, 82)
Второй учебно-тренировочный сбор "Шахтера" также пройдет в Турции. Он начнется 2 февраля.
Как сообщал УНИАН, ранее в Турции "Шахтер" проиграл сербскому "Пролетеру".
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