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Определился чемпион Европы по гандболу (видео)

21:42, 26 января 2020
Футбол
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Испанцы защитили титул / фото: men2020.ehf-euro.com

Испанцы смогли защитить титул, одержав победу со счетом 22:20. Победный мяч действующим чемпионам удалось забросить за полторы минуты до финального свистка.

Команда Жорди Рибейры не проиграла ни одного матча по ходу турнира и завоевала второе золото в истории, а также второе подряд. Кроме того, Испания дважды выигрывала чемпионат мира (2005, 2013).

Финал

Испания - Хорватия - 22:20 (12:11)

Видеообзор матча

Сборная Украины впервые выступала в финальной части Евро с 2010 года. Украинцы проиграли все три матча в группе и покинули турнир. 

УНИАН ранее сообщал о том, что в третьем матче группы сборная Украины проиграла Чехии.

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