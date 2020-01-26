Шахтер сыграл вничью с сербами на тренировочном сборе

"Горняки" забили и себе, и сопернику.

Донецкий "Шахтер" сыграл второй матч на подготовительном сборе в Турции. Соперником подопечных Луиша Каштру была сербская "Войводина". Читайте такжеЛегионер Шахтера пропустит несколько месяцев из-за травмы В самой концовке встречи сербы вышли вперед благодаря автоголу Сергея Болбата, а спустя три минуты "горняки" сравняли счет усилиями Алана Патрика. "Шахтер" (Украина) - "Войводина" (Сербия) - 1:1 Голы: Патрик, 81 - Болбат, 78, автогол "Шахтер": Трубин (Шевченко, 46), Кирюханцев, Муравский, Хочолава, Сиприано, Антонио, Коваленко, Мудрик (Вакула, 37), Нем (Дентиньо, 37), Коноплянка, Фернандо (Сикан, 37) Следующий товарищеский поединок дончане проведут против сербского "Пролетера". Игра состоится 29 января. УНИАН ранее также сообщал о том, что в первом матче на сборе "Шахтер" обыграл польский "Лех".

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