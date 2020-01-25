"Я не пью литрами": легионера Динамо возмутили слухи о его разгульном образе жизни (видео)

Жерсон Родригес отрицает нарушение режима.

Нападающий сборной Люксембурга и киевского "Динамо" Жерсон Родригес прокомментировал информацию о том, что отстранен от работы с первой командой из-за нарушения режима и чрезмерного употребления алкоголя.

Об этом Родригес сказал в интервью YouTube-каналу SportArenaTV.

"Иногда, когда ты знаешь, что у тебя выходной, почему бы не сходить с друзьями поужинать. Именно так у меня и было пару раз, а люди пишут отвратительные вещи и говорят неправду. Я ведь не дурак, я знаю, что я делаю. Я выхожу вечером развеяться лишь тогда, когда на следующий день я выходной. Несправедливо, когда люди говорят, что я не играю из-за нарушения режима. У меня есть голова на плечах", - сказал Родригес.

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Футболист подчеркнул, что слухи о его разгульном образе жизни - "это ложь".

"Если я иду развеяться в свой выходной, я не пью литрами - бокал пива или красного вина. Спросите кого угодно в команде - никто никогда не видел меня сильно выпившим", - сказал Родригес.

Нападающий также заявил о том, что еще возмущает его:

"Но больше всего меня обижает другое: у всей команды бывают выходные, каждый выходит куда-то отдохнуть, но почему в прессе звучит только мое имя? Видимо, это моя проблема, и мне с ней бороться. Я должен доказывать профессиональными качествами, что это все слухи".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что "Динамо" больше не рассчитывает на Родригеса, и нападающий ищет себе новый клуб. Футболист не полетел с командой на сбор в Турцию.