Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ
В воскресенье, 19 января, "Ливерпуль" будет принимать "Манчестер Юнайтед" в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед.
Начало поединка - в 18:30.
Команда Юргена Клоппа, имея две игры в запасе, опережает "Манчестер Сити" на 13 очков, а "Лестер" - на 16. "Красные" выиграли 20 матчей и лишь однажды сыграли вничью, которая состоялась именно в игре с "Ман Юнайтед".
"Ливерпуль" не проигрывает уже больше года в чемпионате Англии. В прошлом туре команда гостила у "Тоттенхэма" и одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу Роберто Фирмино.
"Ман Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Последнюю игру манкунианцы провели в третьем раунде Кубка Англии, обыграв "Вулверхэмптон" - 1:0. Под вопросом в предстоящем поединке остается участие лидера МЮ Маркуса Рашфорда, который повредил спину.
АПЛ, 23-й тур
Ливерпуль - МЮ
Промо матча от "Ливерпуля"
#LIVMUN 🔜 pic.twitter.com/TX2u9JeCPR— Liverpool FC (@LFC) 19 января 2020 г.
А вот так победу "Ливерпулю" над МЮ в прошлом сезоне принес Джердан Шакири.
SHAQ 👌— Liverpool FC (@LFC) 19 января 2020 г.
A brilliant match-winning double from @XS_11official in this fixture last season 🙌🔴 #LIVMUNpic.twitter.com/uags9X23he
Мерсисайдцы вспомнили, как в ворота МЮ забивал легендарный капитан клуба Стивен Джеррард.
That connection 🤩— Liverpool FC (@LFC) 19 января 2020 г.
A stunner from Stevie against @ManUtd ⚽️🔥 pic.twitter.com/3SVHN02kT6
Официальная программа "Ливерпуля" на матч.
Our programme cover for #LIVMUN 🔴@MoSalah features on the front 📸 pic.twitter.com/Y8OUNrMtzF— Liverpool FC (@LFC) 19 января 2020 г.
Промо предстоящего матча от "Ман Юнайтед".
Big job today, lads. Time to focus 🆙#MUFC#LIVMUNpic.twitter.com/dv29XZxiEt— Manchester United (@ManUtd) 19 января 2020 г.