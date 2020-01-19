Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ

На "Энфилде" состоится центральный матч тура в чемпионате Англии.

В воскресенье, 19 января, "Ливерпуль" будет принимать "Манчестер Юнайтед" в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед.

Начало поединка - в 18:30.

Команда Юргена Клоппа, имея две игры в запасе, опережает "Манчестер Сити" на 13 очков, а "Лестер" - на 16. "Красные" выиграли 20 матчей и лишь однажды сыграли вничью, которая состоялась именно в игре с "Ман Юнайтед".

"Ливерпуль" не проигрывает уже больше года в чемпионате Англии. В прошлом туре команда гостила у "Тоттенхэма" и одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу Роберто Фирмино.

"Ман Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Последнюю игру манкунианцы провели в третьем раунде Кубка Англии, обыграв "Вулверхэмптон" - 1:0. Под вопросом в предстоящем поединке остается участие лидера МЮ Маркуса Рашфорда, который повредил спину.

АПЛ, 23-й тур

Ливерпуль - МЮ

Промо матча от "Ливерпуля"

А вот так победу "Ливерпулю" над МЮ в прошлом сезоне принес Джердан Шакири.

Мерсисайдцы вспомнили, как в ворота МЮ забивал легендарный капитан клуба Стивен Джеррард.

Официальная программа "Ливерпуля" на матч.

Промо предстоящего матча от "Ман Юнайтед".