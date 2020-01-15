Знаменитый фанат-талисман Динамо находится в коме

Парамон потерял сознание в транспорте.

Знаменитый болельщик и живой талисман киевского "Динамо" Сергей Заборовский, который известен как Парамон, оказался в реанимации.

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Об этом сообщил журналист Александр Геенко на своей странице в Facebook.

Динамовский фанат ехал с работы на маршрутке и потерял сознание, после чего был доставлен в реанимацию 4-й городской больницы, где находится в коме.

Стоит отметить, что Парамон болеет за киевский клуб с 1967 года. Легендарный тренер клуба Валерий Лобановский обращался к болельщику-талисману только по имени и отчеству.

Более 30 лет суперфан посещал все домашние поединки киевлян. Также Парамон поддерживал киевский хоккейный клуб "Сокол". Известно, что фанат работал дворником в аэропорту "Жуляны", а также периодически получал помощь от "Динамо".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" не взяло на тренировочный сбор Беседина и двух легионеров.