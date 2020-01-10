Без Беседина и Родригеса: футболисты Динамо вышли из отпуска

15 января киевляне отправятся на первый зимний сбор.

Футболисты киевского "Динамо" 10 января вышли из отпуска и вскоре начнут подготовку ко второй части сезона.

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

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Первым делом футболисты пройдут осмотр у врачей. Первая группа игроков (только украинцы) пройдет медобследование сегодня, 10 января, вторая (легионеры и несколько украинских игроков) - 11 января.

Стоит отметить, что в списке игроков на медосмотр отсутствуют Артем Беседин, который подозревается в употреблении допинга, Йосип Пиварич и Жерсон Родригес, который ищет себе новый клуб.

14 января футболистов ждут втягивающие тренировки на учебно-тренировочной базе "Динамо", а на следующий день команда отправится на первый подготовительный сбор в Турцию.

Как сообщал УНИАН, ранее стал известен список товарищеских матчей "Динамо" на сборе в Турции.