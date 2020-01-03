"Подумайте об игроках": тренер Ливерпуля Клопп резко высказался о слишком плотном графике игр

Немецкий специалист считает, что болельщики пресытились футболом, а игрокам нужно больше отдыха.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое недовольство слишком плотным графиком игр в английском футболе.

Слова немецкого специалиста приводит liverpoolecho.co.uk.

"Мы просто швыряем людям футбол. Сколько игр проходит в праздничный период? Если кто-то смотрит их все, то это не слишком хорошо для его отношений! Попробуйте хотя бы раз подумать об игроках, потому что без них это все не работает", - сказал Клопп.

"В Кубке Англии существует вероятность переигровки, что просто немыслимо. Мне уже говорили, что я не уважаю Кубок. Это не так. Моя первоочередная задача - уважать игроков. Федерации пытаются сделать календарь еще более запутанным. Каждый год тренеры говорят об этом, но затем команды теряют четырех игроков в одной игре. Так не должно быть", - добавил немец.

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Клопп также считает, что побеждать должна "лучшая команда, а не та, которой больше повезло с травмами".

Тренер выразил мнение, что нужно предпринимать какие-то шаги:

"Парни пробежали по 13 километров, чтобы выиграть в матче АПЛ. Я не могу просить их пробежать 11 километров лишь для того, чтобы они могли поберечь силы для следующей игры. Решение - в том, чтобы всем вместе все обсудить с телевизионщиками. Речь идет о качестве, а не количестве".

Отметим, что в декабре "Ливерпулю" пришлось проводить два матча менее чем за сутки - сперва в Кубке английской лиги, а затем на Клубном чемпионате мира. В итоге в Кубке лиги "красные" сыграли молодежным составом и покинули турнир. В период с 26 декабря по 2 января "Ливерпуль" провел 3 матча, а 5 января команде предстоит играть в Кубке Англии с "Эвертоном".

Ранее УНИАН сообщал о том, что "Ливерпуль" уже год не проигрывает в АПЛ.