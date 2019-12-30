Известный украинский тренер возглавил Шахтер

Вячеслав Грозный будет работать в Казахстане.

Карагандинский "Шахтер" объявил о назначении на пост главного тренера Вячеслава Грозного.

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Об этом сообщила пресс-служба казахстанского клуба.

Контракт с украинским специалистом подписан на один год. Прошлым местом его работы был "Арсенал-Киев".

При этом у Грозного уже есть опыт работы в Казахстане во главе "Тобола" и "Иртыша". Также тренер возглавлял болгарский "Левски", грузинское "Динамо", запорожский "Металлург" и ужгородскую "Говерлу".

По итогам сезона "Шахтер" занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана из 12-ти. В последних девяти матчах команда набрала только два очка.

Ранее "Шахтер" из Караганды тренировал известный в Украине специалист Николай Костов.

УНИАН также сообщал о том, что Ярмоленко получил нового главного тренера в "Вест Хэме".