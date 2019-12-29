"Ничего не остается": еще один гроссмейстер прекратит выступления за сборную Украины

Руслан Пономарев планирует последовать примеру Павла Эльянова и покинуть Федерацию шахмат Украины.

Украинский гроссмейстер Руслан Пономарев заявил, что планирует покинуть Федерацию шахмат Украины в связи со скандалом вокруг назначения Александра Сулипы главным тренером национальной сборной.

Об этом Пономарев сообщил в Twitter.

"Похоже, что Федерация шахмат Украины никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками. В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Эльянова и покинуть федерацию", - написал Пономарев.

Похоже, что ФШУ никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками. В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Павла Эльянова и покинуть федерацию. — Ruslan Ponomariov (@Ponomariov) 28 декабря 2019 г.

Стоит отметить, что ранее украинские шахматисты попросили министерство спорта пересмотреть выбор главного тренера сборной, однако эта просьба не была выполнена.

Как сообщал УНИАН, в связи со скандалом ранее Павел Эльянов заявил, что отказывается выступать за сборную Украины.