цей матеріал доступний українською

"Ничего не остается": еще один гроссмейстер прекратит выступления за сборную Украины

12:39, 29 декабря 2019
Футбол
233 0
Руслан Пономарев готов покинуть федерацию / фото: batumi2018.fide.com

Украинский гроссмейстер Руслан Пономарев заявил, что планирует покинуть Федерацию шахмат Украины в связи со скандалом вокруг назначения Александра Сулипы главным тренером национальной сборной.

Об этом Пономарев сообщил в Twitter.

"Похоже, что Федерация шахмат Украины никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками. В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Эльянова и покинуть федерацию", - написал Пономарев.

Стоит отметить, что ранее украинские шахматисты попросили министерство спорта пересмотреть выбор главного тренера сборной, однако эта просьба не была выполнена.

Как сообщал УНИАН, в связи со скандалом ранее Павел Эльянов заявил, что отказывается выступать за сборную Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #шахматы