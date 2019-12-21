Ливерпуль - Фламенго: онлайн-трансляция финала Клубного чемпионата мира
21 декабря на стадионе "Халифа" в катарской Дохе пройдет финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу-2019 между "Ливерпулем" и "Фламенго".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Фламенго".
Ливерпуль - Фламенго: где смотреть матч
Начало встречи - в 19.30.
"Ливерпуль" выступает на клубном ЧМ-2019 на правах победителя Лиги чемпионов УЕФА, а "Фламенго" - как обладатель Кубка Либертадорес.
Ливерпуль - Фламенго: прогноз букмекеров
Обе команды стартовали на Клубном ЧМ-2019 с полуфинала. "Ливерпуль" обыграл мексиканский "Монтеррей", а "Фламенго" прошел саудовский "Аль-Хиляль".
Клубный чемпионат мира-2019, финал
Ливерпуль - Фламенго
Онлайн-трансляция матча
Главным арбитром матча будет Абдуррахман Аль-Джассим из Катара.
Трофей, за который будут сражаться команды
Видео с предматчевых тренировок команд
🏃♂️😂 #ClubWC#OSonhoDaNaçãopic.twitter.com/uWKgJSNsRf— Flamengo (@Flamengo) 20 декабря 2019 г.
🔴 B O S S 🔴— Liverpool FC (@LFC) 20 декабря 2019 г.
The hard work continues in Qatar 💪 pic.twitter.com/bIid8abY2I
И "Ливерпуль", и "Фламенго" могут впервые в истории выиграть Клубный ЧМ. Мерсисайдцы уже играли в финале в 2005 году, но тогда уступили бразильскому "Сан-Паулу",