Ливерпуль - Фламенго: онлайн-трансляция финала Клубного чемпионата мира

В финале Клубного ЧМ-2019 встретятся английский "Ливерпуль" и бразильский "Фламенго".

21 декабря на стадионе "Халифа" в катарской Дохе пройдет финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу-2019 между "Ливерпулем" и "Фламенго".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Фламенго".

Ливерпуль - Фламенго: где смотреть матч

Начало встречи - в 19.30.

"Ливерпуль" выступает на клубном ЧМ-2019 на правах победителя Лиги чемпионов УЕФА, а "Фламенго" - как обладатель Кубка Либертадорес.

Ливерпуль - Фламенго: прогноз букмекеров

Обе команды стартовали на Клубном ЧМ-2019 с полуфинала. "Ливерпуль" обыграл мексиканский "Монтеррей", а "Фламенго" прошел саудовский "Аль-Хиляль".

Клубный чемпионат мира-2019, финал

Ливерпуль - Фламенго

Онлайн-трансляция матча

Главным арбитром матча будет Абдуррахман Аль-Джассим из Катара.

Трофей, за который будут сражаться команды

Видео с предматчевых тренировок команд

И "Ливерпуль", и "Фламенго" могут впервые в истории выиграть Клубный ЧМ. Мерсисайдцы уже играли в финале в 2005 году, но тогда уступили бразильскому "Сан-Паулу",