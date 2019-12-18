Барселона - Реал: онлайн матча чемпионата Испании

В столице Каталонии проходила битва двух испанских грандов.

18 декабря на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии проходил перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Барселона - Реал.

Чемпионат Испании, 10-й тур

Барселона - Реал - 0:0

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Видаль, 55), Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн (Фати, 82)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде (Модрич, 80), Каземиро, Кроос, Бэйл, Бензема, Иско (Родриго, 80)

Предупреждения: Ракитич, Суарес, Лангле - Каземиро, Бэйл, Иско, Рамос, Карвахаль

Онлайн-трансляция матча

Все! Финальный свисток. Ничья - 0:0.

90+3 - Еле двигается "Барселона", "Реал" тоже все устраивает. Одно из самых унылых Эль Класико за последние годы.

90+1 - Карвахаль остановил Фати ценой желтой карточки.

Пять минут добавил арбитр.

87 - Суарес пробивал головой после подачи с углового, но в створ ворот не попал.

86 - Фати зарабатывает угловой для "Барсы",

82 - "Барса" выпускает Фати вместо Гризманна.

80 - Двойная замена от "Реала": Родриго вместо Иско и Модрич - вместо Вальверде.

78 - Комбо от Рамоса - фол и хамство арбитру - защитник "Реала" получил желтую.

76 - Иско грубо обошелся с Гризманном и получил желтую.

73 - Менди выложил мяч на Бэйла, который забивает, но арбитр у первого фиксирует офсайд. VAR это подтверждает.

72 - После стенки с партнером де Йонг пробивал низом - голкипер "Реала" на месте.

70 - Бэйл сорвал атаку "Барсы", за что наказан желтой.

68 - Бэйл получил пас от Вальверде в штрафной "Барсы" и мощно пробил с левой - мяч коснулся сетки с внешней стороны ворот.

67 - Месси пробил со штрафного в стенку "Реала".

66 - Штрафной заработал Суарес, а Каземиро - желтую

64 - Очень опасной могла быть контратака "Реала", но все испортил неточный пас.

62 - "Реал" отодвинул игру от своих ворот и отдал мяч каталонцам.

59 - Месси! Лионель мог расстреливать ворота "Реала", но так и не приложился к мячу.

55 - Видаль поменял Семеду.

53 - "Реал" постоянно владеет мячом в последние минуты.

Более 93 тысяч болельщиков на "Камп Ноу" сегодня смотрят матч.

51 - Тер Штеген спокойно забрал мяч после очередной подачи.

49 - Месси был на ударной позиции, но решил отдать пас и в итоге "Барса" мяч потеряла.

48 - Слишком сильная подача от Менди с фланга - каталонцы вынесли мяч.

Второй тайм начался.

🎶 Toooooot el camp 👏👏👏

ééééés un clam!

Sooom la gent blaugrana...#ElClásicopic.twitter.com/LJJsskMjnv — FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 декабря 2019 г.

Свисток на перерыв. Ничья - 0:0.

Одну минуту добавил арбитр.

45 - Иско пытался прорваться через Лангле, пробросил мяч и заставил защитника "Барсы" сфолить. Желтая игроку каталонцев.

44 - Хлесткий удар от Вальверде из-за пределов штрафной - тер Штеген со второй попытки мяч забрал.

41 - Роскошнейший заброс от Месси в касание замыкал Альба - мяч прошел рядом со штангой!

40 - Суарес наказан желтой за фол в центре поля.

40 - Суарес простреливал, но его попутку заблокировал защитник "Реала".

38 - Дальний удар Крооса - намного выше ворот.

36 - Подал Месси угловой - Бензема вынес мяч.

32 - В касание пробил Вальверде - мяч по причудливой траектории прошел рядом со штангой ворот каталонцев.

31 - Вот и моментище у "Барселоны"! Куртуа выбил мяч после подачи с фланга, но Месси добивал уже в пустые ворота, но в них оказался защитник Серхио Рамос.

29 - "Барса" пыталась организовать контратаку после неудачного углового от "Реала", но ничего не получилось. Мадридцы успели вернуться.

27 - Варан пробил головой после подачи углового - мимо ворот.

26 - Тер Штеген дважды спасает "Барсу"! Сначала после прострела от Бэйла кипер вынес мяч из штрафной, а затем Каземиро нанес сложнейший удар издали - немец вновь на высоте.

21 - Желтая Ракитичу за удар по ноге Иско.

20 - Варан сфолил в атаке.

19 - Каземиро пробивал - защитник встал на пути мяча. "Реал" серьезно прижал каталонцев.

17 - Вот так шанс! "Реал" мог забивать. Каземиро наносил удар головой и Пике каким-то чудом вынес мяч с линии ворот.

16 - Иско подал в штрафную - Пике мяч вынес.

14 - Пока разочаровывает битва грандов чемпионата Испании. Много пауз, минимум остроты и ударов.

10 - Мощный удар Бензема издали - тер Штеген на месте.

7 - "Реал" перехватил мяч в последние минуты, но не более того.

4 - По-настоящему опасная атака от "Барсы". Месси сделал классный заброс на Альбу, который в касание мог вывести Суареса один на один, но Луис не сумел зацепиться за мяч.

3 - Между прочим, пока все очень спокойно. "Барселона" катает мяч, "Реал" обороняется, но без каких-то резких движений.

2 - Месси начинал атаку, отдал пас, но мяч перехватили защитники "Реала".

Стартовый свисток. Игра началась!

Арена забита до отказа, звучит гимн "Барселоны". Команды уже на поле!

Болельщики "Барселоны" в Индии.

#ForçaBarça all the way from 🇮🇳!!



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Команда Вальверде тоже прибыла на стадион.

Our guys are here for #ElClásico!



And that means it's the perfect time to play

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Для Месси этот Эль-Класико станет 42-м в карьере - по этому показателю Лионель догонет другую легенду клуба Хави.

Leo #Messi will appear in his 42nd career #ElClásico, tying Barça legend Xavi Hernández's all-time Club record! pic.twitter.com/O3vKqvNDA6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 декабря 2019 г.

"Реал" уже прибыл на стадион.

Тренировка "Барсы".

Раздевалка "Барселоны". Все готово к началу поединка.

В предыдущем туре Примеры 14 декабря "Барселона" потеряла очки в матче против "Реала Сосьедада" (2:2), а "Реал" 15 декабря сыграл вничью с "Валенсией" (1:1).

Фото с предматчевых тренировок команд

"Реал" перед матчем вспомнил памятные голы в ворота "Барселоны":

Лео Месси - рекордсмен по голам в Эль-Классико. На счету аргентинца - 26 мячей.

В прошлом сезоне "Барселона" дважды обыграла "Реал" в Ла Лиге - 5:1 дома и 1:0 на выезде.

Матч двух грандов испанского футбола должен был пройти еще 26 октября, но был перенесен из-за массовых акций протеста в Барселоне.

На данный момент "Барселона" и "Реал" являются лидерами турнирной таблицы чемпионата Испании. Оба клуба после 16 матчей набрали 35 очков, и каталонцы опережают мадридцев лишь по дополнительным показателям.

По мнению букмекеров, "Барселона" является фаворитом домашнего матча. На победу каталонцев дается коэффициент 1,80, на ничью - 4,24, а на победу "Реала" - 4,34.