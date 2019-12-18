Барселона - Реал: онлайн матча чемпионата Испании
18 декабря на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии проходил перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом".
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Барселона - Реал.
Чемпионат Испании, 10-й тур
Барселона - Реал - 0:0
"Барселона": тер Штеген, Семеду (Видаль, 55), Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн (Фати, 82)
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде (Модрич, 80), Каземиро, Кроос, Бэйл, Бензема, Иско (Родриго, 80)
Предупреждения: Ракитич, Суарес, Лангле - Каземиро, Бэйл, Иско, Рамос, Карвахаль
Онлайн-трансляция матча
GAME OVER! #ELCLÁSICO STALEMATE! pic.twitter.com/qWueyTJCmT— FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 декабря 2019 г.
Все! Финальный свисток. Ничья - 0:0.
90+3 - Еле двигается "Барселона", "Реал" тоже все устраивает. Одно из самых унылых Эль Класико за последние годы.
90+1 - Карвахаль остановил Фати ценой желтой карточки.
Пять минут добавил арбитр.
87 - Суарес пробивал головой после подачи с углового, но в створ ворот не попал.
86 - Фати зарабатывает угловой для "Барсы",
82 - "Барса" выпускает Фати вместо Гризманна.
80 - Двойная замена от "Реала": Родриго вместо Иско и Модрич - вместо Вальверде.
78 - Комбо от Рамоса - фол и хамство арбитру - защитник "Реала" получил желтую.
76 - Иско грубо обошелся с Гризманном и получил желтую.
73 - Менди выложил мяч на Бэйла, который забивает, но арбитр у первого фиксирует офсайд. VAR это подтверждает.
72 - После стенки с партнером де Йонг пробивал низом - голкипер "Реала" на месте.
70 - Бэйл сорвал атаку "Барсы", за что наказан желтой.
68 - Бэйл получил пас от Вальверде в штрафной "Барсы" и мощно пробил с левой - мяч коснулся сетки с внешней стороны ворот.
67 - Месси пробил со штрафного в стенку "Реала".
66 - Штрафной заработал Суарес, а Каземиро - желтую
64 - Очень опасной могла быть контратака "Реала", но все испортил неточный пас.
62 - "Реал" отодвинул игру от своих ворот и отдал мяч каталонцам.
59 - Месси! Лионель мог расстреливать ворота "Реала", но так и не приложился к мячу.
55 - Видаль поменял Семеду.
53 - "Реал" постоянно владеет мячом в последние минуты.
Более 93 тысяч болельщиков на "Камп Ноу" сегодня смотрят матч.
51 - Тер Штеген спокойно забрал мяч после очередной подачи.
49 - Месси был на ударной позиции, но решил отдать пас и в итоге "Барса" мяч потеряла.
48 - Слишком сильная подача от Менди с фланга - каталонцы вынесли мяч.
Второй тайм начался.
🎶 Toooooot el camp 👏👏👏— FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 декабря 2019 г.
ééééés un clam!
Sooom la gent blaugrana...#ElClásicopic.twitter.com/LJJsskMjnv
Свисток на перерыв. Ничья - 0:0.
Одну минуту добавил арбитр.
45 - Иско пытался прорваться через Лангле, пробросил мяч и заставил защитника "Барсы" сфолить. Желтая игроку каталонцев.
44 - Хлесткий удар от Вальверде из-за пределов штрафной - тер Штеген со второй попытки мяч забрал.
41 - Роскошнейший заброс от Месси в касание замыкал Альба - мяч прошел рядом со штангой!
40 - Суарес наказан желтой за фол в центре поля.
40 - Суарес простреливал, но его попутку заблокировал защитник "Реала".
38 - Дальний удар Крооса - намного выше ворот.
36 - Подал Месси угловой - Бензема вынес мяч.
32 - В касание пробил Вальверде - мяч по причудливой траектории прошел рядом со штангой ворот каталонцев.
31 - Вот и моментище у "Барселоны"! Куртуа выбил мяч после подачи с фланга, но Месси добивал уже в пустые ворота, но в них оказался защитник Серхио Рамос.
29 - "Барса" пыталась организовать контратаку после неудачного углового от "Реала", но ничего не получилось. Мадридцы успели вернуться.
27 - Варан пробил головой после подачи углового - мимо ворот.
26 - Тер Штеген дважды спасает "Барсу"! Сначала после прострела от Бэйла кипер вынес мяч из штрафной, а затем Каземиро нанес сложнейший удар издали - немец вновь на высоте.
21 - Желтая Ракитичу за удар по ноге Иско.
20 - Варан сфолил в атаке.
19 - Каземиро пробивал - защитник встал на пути мяча. "Реал" серьезно прижал каталонцев.
17 - Вот так шанс! "Реал" мог забивать. Каземиро наносил удар головой и Пике каким-то чудом вынес мяч с линии ворот.
16 - Иско подал в штрафную - Пике мяч вынес.
14 - Пока разочаровывает битва грандов чемпионата Испании. Много пауз, минимум остроты и ударов.
10 - Мощный удар Бензема издали - тер Штеген на месте.
7 - "Реал" перехватил мяч в последние минуты, но не более того.
4 - По-настоящему опасная атака от "Барсы". Месси сделал классный заброс на Альбу, который в касание мог вывести Суареса один на один, но Луис не сумел зацепиться за мяч.
3 - Между прочим, пока все очень спокойно. "Барселона" катает мяч, "Реал" обороняется, но без каких-то резких движений.
2 - Месси начинал атаку, отдал пас, но мяч перехватили защитники "Реала".
Стартовый свисток. Игра началась!
Арена забита до отказа, звучит гимн "Барселоны". Команды уже на поле!
📍 Camp Nou— FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 декабря 2019 г.
💙❤️ pic.twitter.com/8aK6THtxMl
Болельщики "Барселоны" в Индии.
#ForçaBarça all the way from 🇮🇳!!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 декабря 2019 г.
Post your mobile videos showing how you are pre-gaming for #ElClásico, wherever you are in world! 🌎🌍🌏 pic.twitter.com/vzAGLA43Uj
Команда Вальверде тоже прибыла на стадион.
Our guys are here for #ElClásico!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 декабря 2019 г.
And that means it's the perfect time to play
G U E S S T H E S C O R E,
brought to you by @1xbet_en!
Play & Win! 👉 https://t.co/uDs5ezxMJ0pic.twitter.com/L9uv49tjT3
Для Месси этот Эль-Класико станет 42-м в карьере - по этому показателю Лионель догонет другую легенду клуба Хави.
Leo #Messi will appear in his 42nd career #ElClásico, tying Barça legend Xavi Hernández's all-time Club record! pic.twitter.com/O3vKqvNDA6— FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 декабря 2019 г.
"Реал" уже прибыл на стадион.
📍🏟👋 ¡El equipo ya está en el estadio!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 18 декабря 2019 г.
🔜 #ElClasico 🆚 @FCBarcelona_es#RMLiga | #HalaMadridpic.twitter.com/dgNkpR8VwQ
Тренировка "Барсы".
Check out the final preparations for #ElClásico! pic.twitter.com/Yrlng1SAjC— FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 декабря 2019 г.
Раздевалка "Барселоны". Все готово к началу поединка.
READY. FOR. #ELCLÁSICO. pic.twitter.com/epQaFeLph9— FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 декабря 2019 г.
В предыдущем туре Примеры 14 декабря "Барселона" потеряла очки в матче против "Реала Сосьедада" (2:2), а "Реал" 15 декабря сыграл вничью с "Валенсией" (1:1).
Фото с предматчевых тренировок команд
"Реал" перед матчем вспомнил памятные голы в ворота "Барселоны":
⚽🤩 ¡No te pierdas nuestros mejores contra el @FCBarcelona_es! #ElClasico | #HalaMadridpic.twitter.com/CJRupJvPLN— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 17 декабря 2019 г.
Лео Месси - рекордсмен по голам в Эль-Классико. На счету аргентинца - 26 мячей.
The #ElClásico King (26 goals, most all-time). pic.twitter.com/rK00joHYqs— FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 декабря 2019 г.
В прошлом сезоне "Барселона" дважды обыграла "Реал" в Ла Лиге - 5:1 дома и 1:0 на выезде.
Матч двух грандов испанского футбола должен был пройти еще 26 октября, но был перенесен из-за массовых акций протеста в Барселоне.
На данный момент "Барселона" и "Реал" являются лидерами турнирной таблицы чемпионата Испании. Оба клуба после 16 матчей набрали 35 очков, и каталонцы опережают мадридцев лишь по дополнительным показателям.
По мнению букмекеров, "Барселона" является фаворитом домашнего матча. На победу каталонцев дается коэффициент 1,80, на ничью - 4,24, а на победу "Реала" - 4,34.