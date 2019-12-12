Динамо - Лугано: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевляне проведут решающий матч в группе.

12 декабря киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" будет принимать "Лугано" в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Лугано.

Начало поединка - в 19:55.

Динамо - Лугано: где смотреть матч по ТВ

Первая игра команд состоялась в Швейцарии еще в октябре - тогда была зафиксирована ничья 0:0.

Киевляне занимают третье место в группе B и отстают от "Мальме" на два пункта, а от "Копенгагена" - на три, тогда как "Лугано" идет четвертым и уже не имеет шансов на еврокубковую весну.

Динамо - Лугано: анонс матча Лиги Европы

Для выхода в 1/16 финала подопечные Алексея Михайличенко должны побеждать, но и это еще не гарантия. Чтобы не зависеть от результата параллельной игры, динамовцы должны обыгрывать соперника с разницей в два мяча или крупнее.

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Последний матч "Динамо" провело в УПЛ, где потерпело поражение от луганской "Зари" - 1:2. "Лугано", в свою очередь, разошлось миром с "Ксамаксом" в швейцарском первенстве - 1:1.

Лига Европы, групповой этап, 6-й тур

Динамо - Лугано

Онлайн-трансляция матча

Лидер "Динамо" Виктор Цыганков заявил, что с пониманием относится к реакции болельщиков на последние неудачи команды:

"Мое дело - играть в футбол, а не звать болельщиков. Мы должны звать их на стадион своей игрой, а не словами. Я сейчас могу много наговорить, но, действительно, результаты команды сейчас не самые лучшие и понятно, почему болельщики не ходят на стадион. Я знаю, что команда всегда выкладывается на поле на 100 процентов. Но, конечно, для болельщика главное - результат. Надеюсь, мы его добудем".

Ситуация в группе.

Вот такой матч предшествовал у "Динамо" в Премьер-лиге. Смогут ли киевляне реабилитироваться?