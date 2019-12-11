Шахтер - Аталанта: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Горняки" проведут решающий матч за выход в плей-офф турнира.

12 декабря донецкий "Шахтер" в Харькове сыграет с итальянской "Аталантой" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Аталанта".

Шахтер - Аталанта: где смотреть матч по ТВ

Начало встречи - в 19.55.

Перед последним туром в группе С сразу три команды претендуют на вторую путевку в плей-офф (первую забронировал "Ман Сити"). У "Шахтера" - 6 очков, у загребского "Динамо" - 5, у "Аталанты" - 4.

Таким образом, на 100% выход в плей-офф "Шахтеру" гарантирует победа над "Аталантой", а в случае ничьей "горнякам" нужно будет, чтобы загребское "Динамо" не обыграло немотивированный "Ман Сити".

Шахтер - Аталанта: анонс матча Лиги чемпионов

В первом круге "Шахтер", напомним, обыграл "Аталанту" со счетом 2:1. Победный мяч "горняки" тогда забили на пятой добавленной ко второму тайму минуте, его автором стал Манор Соломон. По ходу той встречи Андрей Пятов отразил пенальти.

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Главным арбитром этой встречи будет немец Феликс Цвайер.

Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур

Шахтер - Аталанта

Онлайн-трансляция матча

Результаты команд в последних матчах

Фото с тренировки гостей

Как "горняки" провели предматчевую тренировку

Заявка "Шахтера" на этот матч