Шахтер - Аталанта: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
12 декабря донецкий "Шахтер" в Харькове сыграет с итальянской "Аталантой" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Аталанта".
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Начало встречи - в 19.55.
Перед последним туром в группе С сразу три команды претендуют на вторую путевку в плей-офф (первую забронировал "Ман Сити"). У "Шахтера" - 6 очков, у загребского "Динамо" - 5, у "Аталанты" - 4.
Таким образом, на 100% выход в плей-офф "Шахтеру" гарантирует победа над "Аталантой", а в случае ничьей "горнякам" нужно будет, чтобы загребское "Динамо" не обыграло немотивированный "Ман Сити".
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В первом круге "Шахтер", напомним, обыграл "Аталанту" со счетом 2:1. Победный мяч "горняки" тогда забили на пятой добавленной ко второму тайму минуте, его автором стал Манор Соломон. По ходу той встречи Андрей Пятов отразил пенальти.
Шахтер - Аталанта: прогноз букмекеров
Главным арбитром этой встречи будет немец Феликс Цвайер.
Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур
Шахтер - Аталанта
Онлайн-трансляция матча
Результаты команд в последних матчах
Фото с тренировки гостей
Full speed ahead 💪 Testa, cuore, gambe#ShakhtarAtalanta#UCL#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/fFXlZgUx7m— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 10 декабря 2019 г.
Как "горняки" провели предматчевую тренировку
Заявка "Шахтера" на этот матч