Карпаты - Десна: видео трансляция матча Премьер-лиги

Команды сыграют во Львове.

В воскресенье, 8 декабря, в 17-м туре украинской Премьер-лиги львовские "Карпаты" будут принимать черниговскую "Десну".

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Начало поединка - в 14:00.

Команды решают разные задачи в нынешнем сезоне. "Десна" ведет реальную борьбу за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Черниговская команда имеет 30 очков и идет четвертой, отставая от "Зари" на один пункт, а от "Динамо" - на три. В прошлом туре команде удалось одержать домашнюю победу над "Александрией" - 2:0.

"Карпаты" имеют 11 очков и делят последние три места со "Львовом" и "Ворсклой". В прошлом туре подопечные Романа Санжара уступила "Заре" (0:2), да и вообще львовяне не могут победить уже в 11 играх подряд.

УПЛ, 17-й тур

Карпаты - Десна

Онлайн видео трансляция матча

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