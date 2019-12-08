Карпаты - Десна: видео трансляция матча Премьер-лиги
12:49, 08 декабря 2019Футбол
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Команды сыграют во Львове.
Карпаты встретятся с одним из лидеров чемпионата / УНИАН
В воскресенье, 8 декабря, в 17-м туре украинской Премьер-лиги львовские "Карпаты" будут принимать черниговскую "Десну".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Карпаты - Десна.
Начало поединка - в 14:00.
Команды решают разные задачи в нынешнем сезоне. "Десна" ведет реальную борьбу за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
Черниговская команда имеет 30 очков и идет четвертой, отставая от "Зари" на один пункт, а от "Динамо" - на три. В прошлом туре команде удалось одержать домашнюю победу над "Александрией" - 2:0.
"Карпаты" имеют 11 очков и делят последние три места со "Львовом" и "Ворсклой". В прошлом туре подопечные Романа Санжара уступила "Заре" (0:2), да и вообще львовяне не могут победить уже в 11 играх подряд.
УПЛ, 17-й тур
Карпаты - Десна
Онлайн видео трансляция матча
УНИАН ТВ
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