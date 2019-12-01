Десна - Александрия: видео трансляция матча УПЛ
11:29, 01 декабря 2019Футбол
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Команды из топ-5 УПЛ встречаются в Чернигове.
Десна проведет домашний матч / фото: ФК Десна
1 декабря в Чернигове пройдет матч 16-го тура чемпионата Украины между "Десной" и "Александрией".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Десна" - "Александрия".
Начало встречи - в 14.00.
"Десна" и "Александрия" являются соседями по турнирной таблице УПЛ. Оба коллектива набрали по 27 очков, "Десна" занимает четвертое место, а "Александрия" - пятое.
Встреча этих команд в первом круге завершилась разгромной победой "Десны" со счетом 3:0.
На победу хозяев поля букмекеры дают коэффициент 2,18, на ничейный результат - 3,10, а на победу гостей - 3,70.
УПЛ, 16-й тур
Десна - Александрия
Видео трансляция матча
УНИАН ТВ
УНИАН ранее также сообщал о том, что в 16-м туре УПЛ "Ворскла" обыграла "Колос".
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