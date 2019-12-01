Десна - Александрия: видео трансляция матча УПЛ

Команды из топ-5 УПЛ встречаются в Чернигове.

1 декабря в Чернигове пройдет матч 16-го тура чемпионата Украины между "Десной" и "Александрией".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Десна" - "Александрия".

Начало встречи - в 14.00.

"Десна" и "Александрия" являются соседями по турнирной таблице УПЛ. Оба коллектива набрали по 27 очков, "Десна" занимает четвертое место, а "Александрия" - пятое.

Встреча этих команд в первом круге завершилась разгромной победой "Десны" со счетом 3:0.

На победу хозяев поля букмекеры дают коэффициент 2,18, на ничейный результат - 3,10, а на победу гостей - 3,70.

УПЛ, 16-й тур

Десна - Александрия

Видео трансляция матча

УНИАН ТВ

УНИАН ранее также сообщал о том, что в 16-м туре УПЛ "Ворскла" обыграла "Колос".