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Заря - Карпаты: видео трансляция матча УПЛ

10:35, 30 ноября 2019
Футбол
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Заря входит в тройку лидеров чемпионата Украины / фото: ФК Заря

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Карпаты".

"Заря" к этой встрече подошла на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ. У луганского клуба в активе 28 очков.

"Карпаты" набрали 11 очков и располагаются на десятом месте.

Встреча этих команд в первом круге завершилась минимальной победой "Зари" со счетом 1:0.

Букмекеры считают "Зарю" безоговорочным фаворитом этого матча. На победу луганского клуба дается коэффициент 1,23, на ничью - 6,30, а на успех "Карпат" - 11,50.

УПЛ, 16-й тур

Заря - Карпаты

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 16-го тура УПЛ.

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Теги: #Карпаты#Заря#УПЛ - Украинская Премьер-Лига#чемпионат Украины