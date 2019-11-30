Заря - Карпаты: видео трансляция матча УПЛ

В Запорожье пройдет матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу.

30 ноября "Заря" и "Карпаты" встретятся в 16-м туре чемпионата Украины. Матч пройдет на "Славутич Арене" в Запорожье.

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"Заря" к этой встрече подошла на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ. У луганского клуба в активе 28 очков.

"Карпаты" набрали 11 очков и располагаются на десятом месте.

Встреча этих команд в первом круге завершилась минимальной победой "Зари" со счетом 1:0.

Букмекеры считают "Зарю" безоговорочным фаворитом этого матча. На победу луганского клуба дается коэффициент 1,23, на ничью - 6,30, а на успех "Карпат" - 11,50.

УПЛ, 16-й тур

Заря - Карпаты

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

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