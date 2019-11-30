В Бухаресте пройдет жеребьевка финальной части чемпионата Европы.

30 ноября в Бухаресте пройдет жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу-2020.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию жеребьевки Евро-2020.

Жеребьевка Евро-2020: где смотреть по ТВ

Начало жеребьевки - в 19.00.

В ходе жеребьевки 24 команды, в том числе и сборная Украины, будут разбиты на шесть групп.

На чемпионате Европы сыграют 20 команд, которые заняли первые и вторые места в своих группах квалификации, а также четыре победителя стыковых матчей, которые пройдут в марте 2020 года.

Евро-2020: все, что нужно знать перед жеребьевкой

Групповой этап Евро-2020 продлится с 12 по 24 июня. В плей-офф выйдут 16 сборных (по две лучшие из каждой группы, а также четыре лучшие команды из тех, которые займут третьи места).

Жеребьевка Евро-2020

Онлайн-трансляция

На групповом этапе в одной группе, согласно решению УЕФА, не окажутся сборные Украины и России, а также сборные России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово (если они выйдут на Евро-2020).

Список корзин выглядит следующим образом:

Корзина 1: Италия, Англия, Бельгия, Германия, Испания, Украина

Корзина 2: Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Нидерланды, Россия

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победитель стыковых матчей Пути А (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния), победитель стыковых матчей Пути В (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия), победитель стыковых матчей Пути С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль), победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

📊 Кто попал в какую корзину перед жеребьевкой финальной стадии #ЕВРО2020 ❓ pic.twitter.com/auBPzbnOpl — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 ноября 2019 г.

По итогам стыковых матчей отбора из четвертой корзины в одну группу со сборной Украины может попасть либо сборная Румынии, если она пройдет на Евро-2020, либо победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

В то же время из третьей корзины Украине может достаться любая команда, кроме Дании.

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В связи с тем, что места стран-хозяек в группах были предопределены заранее, уже точно известно, где окажутся некоторые сборные. В том числе это касается сборной Украины, которая попала в группу С и уже точно сыграет с Нидерландами.

Участники Евро-2020