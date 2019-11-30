Жеребьевка Евро-2020: онлайн-трансляция
30 ноября в Бухаресте пройдет жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу-2020.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию жеребьевки Евро-2020.
Жеребьевка Евро-2020: где смотреть по ТВ
Начало жеребьевки - в 19.00.
В ходе жеребьевки 24 команды, в том числе и сборная Украины, будут разбиты на шесть групп.
На чемпионате Европы сыграют 20 команд, которые заняли первые и вторые места в своих группах квалификации, а также четыре победителя стыковых матчей, которые пройдут в марте 2020 года.
Евро-2020: все, что нужно знать перед жеребьевкой
Групповой этап Евро-2020 продлится с 12 по 24 июня. В плей-офф выйдут 16 сборных (по две лучшие из каждой группы, а также четыре лучшие команды из тех, которые займут третьи места).
Жеребьевка Евро-2020
Онлайн-трансляция
На групповом этапе в одной группе, согласно решению УЕФА, не окажутся сборные Украины и России, а также сборные России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово (если они выйдут на Евро-2020).
Список корзин выглядит следующим образом:
Корзина 1: Италия, Англия, Бельгия, Германия, Испания, Украина
Корзина 2: Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Нидерланды, Россия
Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия
Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победитель стыковых матчей Пути А (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния), победитель стыковых матчей Пути В (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия), победитель стыковых матчей Пути С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль), победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)
📊 Кто попал в какую корзину перед жеребьевкой финальной стадии #ЕВРО2020 ❓ pic.twitter.com/auBPzbnOpl— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 ноября 2019 г.
По итогам стыковых матчей отбора из четвертой корзины в одну группу со сборной Украины может попасть либо сборная Румынии, если она пройдет на Евро-2020, либо победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)
В то же время из третьей корзины Украине может достаться любая команда, кроме Дании.
Чемпион Европы-2000 Марсель Десайи примет участие в жеребьевке
🏆 👶 🥰 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 29 ноября 2019 г.
😂 @marceldesailly in Bucharest ahead of Saturday's #EURO2020 draw! pic.twitter.com/Q0Xt42o5m6
В связи с тем, что места стран-хозяек в группах были предопределены заранее, уже точно известно, где окажутся некоторые сборные. В том числе это касается сборной Украины, которая попала в группу С и уже точно сыграет с Нидерландами.
Участники Евро-2020