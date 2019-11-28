Мальме - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Вице-чемпион Украины продолжает борьбу за выход из группы.

28 ноября киевское "Динамо" в Швеции встретится с "Мальме" в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Мальме - Динамо.

Начало встречи - в 22:00.

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После четырех туров "Динамо" набрало 6 очков и занимает в турнирной таблице группы В второе место. У "Мальме" - 5 очков и третья позиция.

Победа в Швеции позволит киевлянам досрочно выйти в плей-офф.

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Встреча "Динамо" и "Мальме" в первом круге завершилась минимальной победой киевлян со счетом 1:0.

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Главным арбитром этого матча будет чешский рефери Павел Краловец.

Лига Европы, групповой этап, 5-й тур

Мальме - Динамо

Онлайн-трансляция матча

Для 37-летнего капитана "Мальме" Маркуса Розенберга матч против "Динамо" станет последним на родном стадионе. После игры пройдет церемония прощания капитана с болельщиками.

Алексей Михайличенко перед игрой заявил, что "Динамо" приехало в Швецию, чтобы "играть и побеждать".

Фото с предматчевой тренировки "Динамо".

Тренування «біло-синіх» у Швеції pic.twitter.com/ahFyh5fekc — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 27 ноября 2019 г.

Матч пройдет на стадионе "Сведбанк".