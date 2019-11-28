Александрия - Вольфсбург: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Украинская команда продолжает борьбу за выход в плей-офф турнира.

28 ноября в пятом туре группового этапа Лиги Европы во Львове на стадионе "Арена Львов" "Александрия" будет принимать немецкий "Вольфсбург".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Вольфсбург".

Начало встречи - в 19:55.

Александрия - Вольфсбург: где смотреть матч по ТВ

"Александрия" набрала уже три очка в четырех турах и занимает четвертое место в группе I. Для продолжения борьбы за выход в плей-офф команде желательно побеждать, а поражение лишит любых шансов на еврокубковую весну. В прошлом поединке группы "Александрия" спасла ничью против "Сент-Этьена" - 2:2.

В УПЛ команда пока идет только пятой. В прошлом туре александрийцы встречались с "Зарей" и сумели одержать минимальную победу - 1:0.

Александрия - Вольфсбург: анонс матча Лиги Европы

Подопечные Оливера Гласнера в четырех турах одержали одну победу, дважды сыграли вничью и один раз проиграли, набрав пять очков и занимая второе место в группе I. Победа во Львове обеспечит им выход в плей-офф.

В прошлом туре ЛЕ "волки" принимали "Гент" и уступили бельгийцам 1:3. Перед вылетом в Украину "Вольфсбург" в Бундеслиге одолел "Айнтрахт" - 2:0.

Александрия - Вольфсбург: прогноз букмекеров

Лига Европы, групповой этап, 5-й тур

Александрия - Вольфсбург

Онлайн-трансляция матча

Расклады в группе перед пятым туром.

Расклады перед 5⃣ туром ЛЕ

☑ "Гент" выйдет из группы, если не проиграет, в случае победы - 1-е место его

☑ "Вольфсбург" выйдет, если победит, а "Сент-Этьен" потеряет очки

☑ "Сент-Этьен" лишится шансов, если потеряет очки, а немцы победят

☑ Мы лишимся шансов в случае поражения pic.twitter.com/gHtu6w0Odr — ФК ”Александрия” (@FCO1948) 25 ноября 2019 г.

"Александрия" подготовила сувенирную продукцию.

"Александрия" будет играть не в своем городе, но болельщики всегда сопровождают команду.

#АлександрияВольфсбург: только что из Александрии во Львов отравились наши болельщики 💪💪💪 pic.twitter.com/iqc7ehsZT9 — ФК ”Александрия” (@FCO1948) 27 ноября 2019 г.

Немцы накануне опробовали газон львовской арены.

Прибытие немецкой команды в осенний Львов.