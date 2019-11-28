Александрия - Вольфсбург: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

11:34, 28 ноября 2019
Футбол
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Матч в Германии завершился поражением команды Шарана / twitter.com/vfl_wolfsburg

28 ноября в пятом туре группового этапа Лиги Европы во Львове на стадионе "Арена Львов" "Александрия" будет принимать немецкий "Вольфсбург".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Вольфсбург".

Начало встречи - в 19:55.

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"Александрия" набрала уже три очка в четырех турах и занимает четвертое место в группе I. Для продолжения борьбы за выход в плей-офф команде желательно побеждать, а поражение лишит любых шансов на еврокубковую весну. В прошлом поединке группы "Александрия" спасла ничью против "Сент-Этьена" - 2:2.

В УПЛ команда пока идет только пятой. В прошлом туре александрийцы встречались с "Зарей" и сумели одержать минимальную победу - 1:0.

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Подопечные Оливера Гласнера в четырех турах одержали одну победу, дважды сыграли вничью и один раз проиграли, набрав пять очков и занимая второе место в группе I. Победа во Львове обеспечит им выход в плей-офф.

В прошлом туре ЛЕ "волки" принимали "Гент" и уступили бельгийцам 1:3. Перед вылетом в Украину "Вольфсбург" в Бундеслиге одолел "Айнтрахт" - 2:0.

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Онлайн-трансляция матча

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twitter.com/FCO

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Теги: #футбол#Лига Европы#Александрия