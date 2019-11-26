Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью в Манчестере

"Горняки" сумели набрать очки в поединке с "Манчестер Сити" и сохраняют хорошие шансы на выход в плей-офф.

Донецкий "Шахтер" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде играл с "Манчестер Сити". Встреча завершилась вничью.

В первом тайме открыть счет командам не удалось. "Ман Сити" не взвинчивал темп, а "Шахтер" дисциплинированно оборонялся и неплохо контратаковал.

Наиболее реальный шанс выйти вперед до перерыва был именно у "горняков". После ошибки Эдерсона Тете выходил на практически пустые ворота, мог отдавать на Жуниора Мораеса, но решил бить сам с острого угла. Однако Фернандиньо успел прикрыть Эдерсона и заблокировать ближний угол ворот.

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Выйти вперед на 56-й минуте удалось "Ман Сити". Габриэл Жезус из центра штрафной не сумел пробить сам, но отдал левее на Илкая Гюндогана, который поразил пустой угол ворот.

"Шахтеру" удалось отыграться на 69-й минуте - Манор Соломон, который только вышел на замену, замкнул передачу Додо.

Тут же "горняки" могли пропустить, но Сергей Кривцов успел с линии выбить мяч, который после рикошета катился в ворота.

В итоге "Шахтеру" удалось удержать ничейный счет. "Горняки" после пяти туров набрали 6 очков и идут на втором месте. "Ман Сити", набрав 11 очков, досрочно вышел в плей-офф с первого места в группе.

В заключительном туре "Шахтер" 11 декабря будет принимать "Аталанту", которая после пяти туров набрала 4 очка и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

"Манчестер Сити" - "Шахтер" - 1:1

Голы: Гюндоган, 56 - Соломон, 69

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Анхелиньо, Родри (Фоден, 76), Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне (Давид Сильва, 70), Стерлинг, Жезус

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Тете, Коваленко (Маркос Антонио, 80), Коноплянка (Соломон, 65), Мораес (Сикан, 90)

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" крупно проиграл "Ман Сити" в Юношеской лиге чемпионов.