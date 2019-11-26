Манчестер Сити - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Горняки" продолжают борьбу за выход в плей-офф.

Во вторник, 26 ноября, донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против английского "Манчестер Сити" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Шахтер.

Начало встречи - в 22:00.

Манчестер Сити - Шахтер: где смотреть матч по ТВ

Первая игра команд в Харькове завершилась победой гостей со счетом 3:0. Вообще "Шахтеру" лишь однажды удалось взять очки против "Сити" (2:1), и было это еще два года назад в последнем туре группового этапа, когда Гвардиола дал шанс резервистам.

"Горожане" имеют 10 очков в активе и занимают первое место в группе С, опережая "горняков" на пять пунктов. Дончане при этом имеют равное количество очков с загребским "Динамо". "Сити" перед поединком с украинской командой встречался с "Челси" в АПЛ и одержал победу - 2:1.

Манчестер Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

"Шахтер" последнюю игру перед вылетом в Англию провел против "Львова" в УПЛ и победил - 4:1. Дончане лидируют в чемпионате и опережают киевское "Динамо" на 13 очков.

Из-за дисквалификации в Англию не полетел Марлос. Также в заявке не оказалось капитана команды Тайсона, у которого травма. У "Сити" после операции на колене в лазарете остается украинец Александр Зинченко. Также на поле не выйдет основной форвард "Сити" Серхио Агуэро.

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Манчестер Сити - Шахтер

Онлайн-трансляция матча

"Шахтер" прогулялся по Манчестеру перед игрой.

Чуть больше года прошло с тех пор, как "Шахтер" гостил у "Манчестер Сити" на аналогичной стадии ЛЧ и был разбит со счетом 0:6. "Рэтро-твит" от дончан.

Матч завершен, 6:0. #МанСитиШахтер



Впереди две решающие для нас игры Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом» (27.11) и «Лионом» (12.12). pic.twitter.com/AnySxAXTyH — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 ноября 2018 г.

Видео тренировочной сессии на "Этихаде".

Готовы в Манчестере! Последние приготовления к матчу #МанСитиШахтер в Лиге чемпионов. pic.twitter.com/E6EIER7kGi — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 25 ноября 2019 г.

"Шахтер" провел открытую тренировку в Манчестере.