Динамо - Мариуполь: видео трансляция матча Премьер-лиги

Матч пройдет на "Олимпийском".

24 ноября киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" встретится с "Мариуполем" в 15-м туре украинской Премьер-лиги.

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Начало поединка - в 17:00.

"Динамо" занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата и фактически не имеет права терять очки, если хочет не отпустить в отрыв "Зарю" и "Десну". "Шахтер" свой поединок в этом туре уже выиграл и теперь опережает киевлян на 16 пунктов.

В прошлом туре динамовцы на выезде уступили "горнякам" (0:1), а поединок завершился скандалом на почве расизма. За поведение болельщиков столичный клуб был наказан игрой при пустых трибунах, но благодаря апелляции встреча с "Мариуполем" пройдет с домашней поддержкой.

"Мариуполь" занимает шестое место и опережает "Днепр-1" с "Олимпиком" на два пункта. Задача у "моряков" - остаться в первой шестерке до деления команд на две части. В прошлом туре "Мариуполь" вел в игре с "Карпатами" 2:0, но упустил победу - 2:2.

УПЛ, 15-й тур

Динамо - Мариуполь

Онлайн видео трансляция матча

2+2