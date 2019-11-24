Карпаты - Олимпик: видео трансляция матча Премьер-лиги
24 ноября львовские "Карпаты" будут принимать на стадионе "Украина" донецкий "Олимпик" в 15-м туре украинской Премьер-лиги.
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Карпаты" - "Олимпик".
Начало поединка - в 14:00.
"Карпаты" под руководством Романа Санжара переживают кризис и не могут победить еще с сентября. Тем не менее, в последних матчах команда добыла две ничьи на выезде - против "Динамо" и "Мариуполя". Оба раза голы гости забивали в самой концовке.
Львовяне занимают десятое место в турнирной таблице, отставая от "Колоса" на три пункта.
"Олимпик" преобразился после назначения на пост главного тренера Висенте Гомеса. Дончане в последних четырех поединках трижды побеждали и однажды сыграли вничью. В настоящий момент "Олимпик" идет восьмым, набрав 15 очков.
УПЛ, 15-й тур
Карпаты - Олимпик
Онлайн видео трансляция матча
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