Карпаты - Олимпик: видео трансляция матча Премьер-лиги

Команды проведут поединок во Львове.

24 ноября львовские "Карпаты" будут принимать на стадионе "Украина" донецкий "Олимпик" в 15-м туре украинской Премьер-лиги.

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Начало поединка - в 14:00.

"Карпаты" под руководством Романа Санжара переживают кризис и не могут победить еще с сентября. Тем не менее, в последних матчах команда добыла две ничьи на выезде - против "Динамо" и "Мариуполя". Оба раза голы гости забивали в самой концовке.

Львовяне занимают десятое место в турнирной таблице, отставая от "Колоса" на три пункта.

"Олимпик" преобразился после назначения на пост главного тренера Висенте Гомеса. Дончане в последних четырех поединках трижды побеждали и однажды сыграли вничью. В настоящий момент "Олимпик" идет восьмым, набрав 15 очков.

УПЛ, 15-й тур

Карпаты - Олимпик

Онлайн видео трансляция матча

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