Днепр-1 - Ворскла: видео трансляция матча УПЛ

Днепряне будут принимать полтавчан в рамках 15-го тура.

В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги в Днепре пройдет матч между "Днепром-1" и "Ворсклой".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Ворскла".

Начало встречи - в 17.00.

К этому матчу "Днепр-1" подошел на девятом месте в турнирной таблице УПЛ. У днепрян в активе 12 очков.

"Ворскла", набрав 8 очков, занимает последнее место в таблице. Во время паузы на матчи сборных в команде поменялся тренер - вместо Виталия Косовского полтавчан возглавил Юрий Максимов.

Встреча этих команд в первом круге завершилась вничью - 1:1.

УПЛ, 15-й тур

Днепр-1 - Ворскла

Видеотрансляция матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" в 15-м туре УПЛ разгромил "Львов".