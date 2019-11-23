Днепр-1 - Ворскла: видео трансляция матча УПЛ
10:10, 23 ноября 2019Футбол
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Днепряне будут принимать полтавчан в рамках 15-го тура.
Владислав Супряга в текущем чемпионате забил 3 гола / фото: СК Днепр-1
В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги в Днепре пройдет матч между "Днепром-1" и "Ворсклой".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Ворскла".
Начало встречи - в 17.00.
К этому матчу "Днепр-1" подошел на девятом месте в турнирной таблице УПЛ. У днепрян в активе 12 очков.
"Ворскла", набрав 8 очков, занимает последнее место в таблице. Во время паузы на матчи сборных в команде поменялся тренер - вместо Виталия Косовского полтавчан возглавил Юрий Максимов.
Встреча этих команд в первом круге завершилась вничью - 1:1.
УПЛ, 15-й тур
Днепр-1 - Ворскла
Видеотрансляция матча
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" в 15-м туре УПЛ разгромил "Львов".
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