Украина - Эстония: онлайн-трансляция матча
В четверг, 14 ноября, сборная Украины в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" будет принимать Эстонию в товарищеском поединке.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Эстония.
Начало встречи - в 19.00.
Украина - Эстония: где смотреть матч по ТВ
Украина досрочно оформила выход на Евро-2020, поэтому последние два матча в году уже не имеют серьезного значения. В семи турах квалификации команда Андрея Шевченко набрала 19 очков и возглавляет группу B.
Жирной точкой в плане достижения цели стала яркая победа над Португалией в Киеве 14 октября - 2:1.
В сборную не был вызван Тарас Степаненко, из-за травм отсутствуют Марлос, Жуниор Мораес и Александр Зинченко, а у Руслана Малиновского родилась дочь и его решили не беспокоить. Таким образом, Шевченко будет использовать экспериментальный состав.
Украина - Эстония: анонс товарищеского матча
У Эстонии матч пропустит главная звезда команды Рагнар Клаван, который очень успешно в последнее время играет за "Кальяри". В прошлом матче квалификации Евро-2020 эстонцы дома были разбиты Германией - 0:3. В своей группе Эстония занимает последнее место, набрав одно очко.
Украина - Эстония: прогноз букмекеров
Товарищеский матч
Украина - Эстония
Онлайн-трансляция матча
Украина сыграет в синей форме.
Как сборная летела в Запорожье.
Пресс-конференция Андрея Шевченко перед матчем.
Газон в отличном состоянии.