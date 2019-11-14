Команда Андрея Шевченко проведет товарищеский поединок.

В четверг, 14 ноября, сборная Украины в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" будет принимать Эстонию в товарищеском поединке.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Эстония.

Начало встречи - в 19.00.

Украина - Эстония: где смотреть матч по ТВ

Украина досрочно оформила выход на Евро-2020, поэтому последние два матча в году уже не имеют серьезного значения. В семи турах квалификации команда Андрея Шевченко набрала 19 очков и возглавляет группу B.

Жирной точкой в плане достижения цели стала яркая победа над Португалией в Киеве 14 октября - 2:1.

В сборную не был вызван Тарас Степаненко, из-за травм отсутствуют Марлос, Жуниор Мораес и Александр Зинченко, а у Руслана Малиновского родилась дочь и его решили не беспокоить. Таким образом, Шевченко будет использовать экспериментальный состав.

Украина - Эстония: анонс товарищеского матча

У Эстонии матч пропустит главная звезда команды Рагнар Клаван, который очень успешно в последнее время играет за "Кальяри". В прошлом матче квалификации Евро-2020 эстонцы дома были разбиты Германией - 0:3. В своей группе Эстония занимает последнее место, набрав одно очко.

Украина - Эстония: прогноз букмекеров

Товарищеский матч

Украина - Эстония

Онлайн-трансляция матча

Украина сыграет в синей форме.

Как сборная летела в Запорожье.

Пресс-конференция Андрея Шевченко перед матчем.

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