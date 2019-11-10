Шахтер - Динамо: онлайн-трансляция матча Премьер-лиги

На ОСК "Металлист" сразятся лидеры чемпионата Украины.

В воскресенье, 10 ноября, в Харькове на стадионе "Металлист" донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо" в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

Начало встречи - в 17.00.

Шахтер - Динамо: где смотреть матч по ТВ

В турнирной таблице чемпионата Украины команда Луиша Каштру опережает подопечных Алексея Михайличенко на 10 очков.

В этом сезоне украинские гранды играли между собой три раза. В матче за Суперкубок киевляне одержали победу со счетом 2:1, в поединке первого круга "горняки" с таким же счетом победили на выезде, а в 1/8 финала Кубка Украины вновь оказалось сильнее "Динамо" - 2:1.

Шахтер - Динамо: анонс матча Премьер-лиги

На этой неделе донецкая команда гостила у загребского "Динамо" и с огромным трудом спасла ничью на последних секундах - 3:3.

Киевляне подходят к матчу против дончан с серией из двенадцати подряд матчей без поражений (из них восемь - победные). Команда провела прошлый матч в Лиге Европы, сыграв вничью с "Копенгагеном" в Дании - 1:1.

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УПЛ, 14-й тур

Шахтер - Динамо

Онлайн-трансляция матча

В ожидании матча можно посмотреть встречу молодежных команд, которая состоялась накануне. Команды сыграли вничью - 1:1.

Кто отправился в Харьков в составе "Динамо".