Шахтер - Динамо: онлайн-трансляция матча Премьер-лиги
В воскресенье, 10 ноября, в Харькове на стадионе "Металлист" донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо" в 14-м туре украинской Премьер-лиги.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.
Начало встречи - в 17.00.
Шахтер - Динамо: где смотреть матч по ТВ
В турнирной таблице чемпионата Украины команда Луиша Каштру опережает подопечных Алексея Михайличенко на 10 очков.
В этом сезоне украинские гранды играли между собой три раза. В матче за Суперкубок киевляне одержали победу со счетом 2:1, в поединке первого круга "горняки" с таким же счетом победили на выезде, а в 1/8 финала Кубка Украины вновь оказалось сильнее "Динамо" - 2:1.
Шахтер - Динамо: анонс матча Премьер-лиги
На этой неделе донецкая команда гостила у загребского "Динамо" и с огромным трудом спасла ничью на последних секундах - 3:3.
Киевляне подходят к матчу против дончан с серией из двенадцати подряд матчей без поражений (из них восемь - победные). Команда провела прошлый матч в Лиге Европы, сыграв вничью с "Копенгагеном" в Дании - 1:1.
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Шахтер - Динамо
Онлайн-трансляция матча
В ожидании матча можно посмотреть встречу молодежных команд, которая состоялась накануне. Команды сыграли вничью - 1:1.
Кто отправился в Харьков в составе "Динамо".
Вирушаємо в Харків у такому складі 👊🔵— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 9 ноября 2019 г.
З цих гравців буде сформована заявка на матч 14-го туру Favbet Ліги #ШахтарДинамоpic.twitter.com/oPl9O2OHvk