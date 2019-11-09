Десна - Днепр-1: видео трансляция матча Премьер-лиги

Черниговская команда продолжает борьбу за место в топ-3 чемпионата Украины.

9 ноября в Чернигове "Десна" будет принимать "Днепр-1" в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги.

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Начало встречи - в 14.00.

"Десна" больше месяца не играла дома. После международной паузы, которую команда Александра Рябоконя провела в Турции, были три подряд выездных поединка в Премьер-лиге и один - в Кубке Украины. При этом три последних матча "Десна" выиграла.

В турнирной таблице подопечные Рябоконя идут на третьем месте, отставая от "Динамо" на одно очко и также на один пункт опережая "Зарю". В прошлом туре черниговцы победили "Ворсклу" в Полтаве - 1:0.

"Днепр-1" переживает глубокий кризис. Команда Дмитрия Михайленко одержала последнюю победу еще 25 сентября в Кубке Украины, после чего состоялась серия из шести подряд поражений. Новичок УПЛ пока идет на девятом месте в таблице, но в обозримом будущем рискует оказаться в зоне вылета.

УПЛ, 14-й тур

Десна - Днепр-1

Онлайн видео трансляция матча

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