Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч украинской Премьер-лиги

Украинские гранды встретятся в очередном туре УПЛ.

10 ноября в Харькове на стадионе "Металлист" донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо" в центральном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

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УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

По мнению букмекеров, "горняки" являются фаворитами этого противостояния.

На победу "Шахтера" по итогам основного времени матча можно поставить с коэффициентом 1,73, на ничейный результат - 4,00, а на победу "Динамо" - 4,70.

На то, что "Шахтер" не проиграет, можно поставить с коэффициентом 1,21, а на то, что очки наберет команда Алексея Михайличенко - 2,18.

В текущем сезоне "Шахтер" и "Динамо" встречались уже трижды. В матче за Суперкубок киевляне одержали победу со счетом 2:1, в поединке первого круга "горняки" с таким же счетом победили на выезде, а в 1/8 финала Кубка Украины вновь оказалось сильнее "Динамо" - 2:1.

В турнирной таблице УПЛ "горняки" опережают киевлян на 10 очков.

УНИАН ранее сообщал о том, что скауты "Милана" следили за лидером "Шахтера" во время матча Лиги чемпионов.