Динамо Загреб - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Матч пройдет на стадионе "Максимир" в Загребе.

В среду, 6 ноября, донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против загребского "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо Загреб - Шахтер.

Начало поединка - в 22:00.

Динамо Загреб - Шахтер: где смотреть матч по ТВ

В настоящий момент у "Шахтера" и "Динамо" по 4 очка в группе C, поэтому все может решиться в предстоящей игре. Отставание от "Манчестер Сити" составляет пять очков, поэтому командам остается бороться за второе место в квартете.

Динамо Загреб - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

В прошлом туре команды сыграли между собой в Харькове, матч завершился вничью - 2:2. В последней игре перед вылетом в Хорватию "горняки" в резервном составе разгромили "Карпаты" - 3:0. С командой в Загреб не полетели Манор Соломон и Евгений Коноплянка.

Динамо Загреб - Шахтер: прогноз букмекеров

Динамовцы лидируют в чемпионате Хорватии, где 2 ноября на выезде обыграли "Интер" Запрешич - 1:0. Серьезных кадровых потерь у загребцев нет. Прошлый домашний матч в ЛЧ "Динамо" провело против "Аталанты" и разгромило итальянцев - 4:0.

Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур

Динамо Загреб - Шахтер

Онлайн-трансляция матча

Главный тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица:

"Для нас это большой, судьбоносный, решающий матч. Мы лучше подготовлены после игры с "Аталантой" и харьковского матча. Наши ребята в хорошей психической и физической форме. Они свежи, мотивированны и расслаблены, потому что получают наслаждение от игры. Шансы команд – где-то 50 на 50. "Шахтер" – очень хорошая, опытная команда, но и мы полны стремления победить. Покажем это на поле. Встретятся две сильные команды, и мы сделаем все для победы".

Комментарий наставника "Шахтера" Луиша Каштру перед предстоящей игрой:

"Очень важный матч, ведь он следующий. Мы всегда смотрим на следующую встречу. Если говорить о проходе дальше - у команд по 4 очка. Ничего не решено. Мы рассчитываем на предстоящий матч, он покажет на 90%, кто пройдет дальше. Для "Аталанты" тоже еще не все понятно. Наше оружие - наш стиль игры. Не будем отходить от нашего ДНК. Завтра нужно показать хорошую игру в атаке, найти пути, чтобы вскрыть загребское "Динамо" и забивать. В футболе есть 4 фактора: техника, тактика, психология и физика. Нельзя играть с 3 или 2 составляющими. "Шахтер" постарается привнести все это на поле. У нас большое желание пройти дальше".

"Динамо" готовится к предстоящей игре.