Лига чемпионов: камбэки Челси и Боруссии, победа Ливерпуля и другие результаты 6 ноября
6 ноября прошли матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в четырех группах.
В рамках игрового дня состоялось несколько матчей с большим количеством голов. Камбэк удалось совершить "Челси" в матче с "Аяксом". Лондонцы уступали со счетом 1:4, но благодаря двум удалениям в составе гостей сумели сравнять счет и были близки к победе.
Дортмундская "Боруссия" на своем поле уступала "Интеру" 0:2, но забила три мяча и вырвала победу на своем поле.
Результаты матчей
Группа E
"Ливерпуль" - "Генк" - 2:1
Голы: Вейналдум, 14, Окслейд-Чемберлен, 53 - Саматта, 40
"Наполи" - "Зальцбург" - 1:1
Голы: Лосано, 43 - Холанд, 11 (с пенальти)
Положение команд: "Ливерпуль" - 9 очков, "Наполи" - 8, "Зальцбург" - 4, "Генк" - 1
Группа F
"Барселона" - "Славия" - 0:0
"Боруссия" Д - "Интер" - 3:2
Голы: Хакими, 51, 77, Брандт, 64 - Мартинес, 5; Весино, 40
Положение команд: "Барселона" - 8 очков, "Боруссия" Д - 7, "Интер" - 4, "Славия" - 2
Группа G
"Зенит" - "Лейпциг" - 0:2
Голы: Демме, 45+5, Забитцер, 63
"Лион" - "Бенфика" - 3:1
Голы: Андерсен, 4, Депай, 33 - Сеферович, 76
Положение команд: "Лейпциг" - 9 очков, "Лион" - 7, "Зенит" - 4, "Бенфика" - 3
Группа H
"Челси" - "Аякс" - 4:4
Голы: Жоржиньо, 5 (с пенальти), 71 (с пенальти), Аспиликуэта, 63, Джеймс, 74 - Абрахам, 2 (автогол), Промес, 20, Аррисабалага, 35 (автогол), ван де Бек, 55
"Валенсия" - "Лилль" - 4:1
Голы: Дани Парехо, 66 (с пенальти), Сумаоро, 82 (автогол), Кондогбия, 84, Торрес, 90 - Осимхен, 25
Положение команд: "Аякс" - 7 очков, "Челси" - 7, "Валенсия" - 7, "Лилль" - 1
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