Динамо - Львов: видео трансляция матча УПЛ
09:44, 03 ноября 2019Футбол
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Вице-чемпион Украины в 13-м туре будет принимать аутсайдера турнира.
Карлос де Пена / фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" в 13-м туре украинской Премьер-лиги на "Олимпийском" встретится со "Львовом".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Львов".
Стартовый свисток прозвучит в 17.00.
Перед этим матчем "Динамо" располагается на третьей строчке в таблице УПЛ, но имеет шансы вернуться на вторую позицию. У киевлян - 24 очка, а у "Десны" - 26.
"Львов" - аутсайдер УПЛ. У команды в активе пока только 8 очков и последнее место в таблице.
Матч этих команд в первом круге завершился разгромной победой "Динамо" со счетом 3:0.
УПЛ, 13-й тур
Динамо - Львов
Видеотрансляция матча
Телеканал 2+2
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" в 13-м туре УПЛ полурезервным составом разгромил "Карпаты".
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