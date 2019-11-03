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Динамо - Львов: видео трансляция матча УПЛ

09:44, 03 ноября 2019
Футбол
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Карлос де Пена / фото: ФК Динамо Киев

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Львов".

Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

Перед этим матчем "Динамо" располагается на третьей строчке в таблице УПЛ, но имеет шансы вернуться на вторую позицию. У киевлян - 24 очка, а у "Десны" - 26.

"Львов" - аутсайдер УПЛ. У команды в активе пока только 8 очков и последнее место в таблице.

Матч этих команд в первом круге завершился разгромной победой "Динамо" со счетом 3:0.

УПЛ, 13-й тур

Динамо - Львов

Видеотрансляция матча

Телеканал 2+2

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" в 13-м туре УПЛ полурезервным составом разгромил "Карпаты".

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Теги: #Динамо#УПЛ#чемпионат Украины#ФК Львов