Днепр-1 - Заря: видео трансляция матча УПЛ
09:13, 03 ноября 2019Футбол
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Днепровский клуб примет луганчан в 13-м туре чемпионата Украины.
Сергей Кравченко / фото: facebook.com/sportclubdnipro1
В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги на "Днепр Арене" пройдет матч между "Днепром-1" и "Зарей".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Заря".
Начало встречи - в 14.00.
"Днепр-1" подошел к этому матчу с серией из четырех подряд поражений. В турнирной таблице УПЛ днепряне располагаются на восьмом месте, имея в активе 11 очков.
"Заря" одержала две победы подряд. У луганского клуба в активе 22 очка и четвертая позиция в турнирной таблице.
В матче первого круга "Заря" и "Днепр-1" сыграли вничью - 1:1.
УПЛ, 13-й тур
Днепр-1 - Заря
Видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
УНИАН ранее также сообщал о том, что в 13-м туре УПЛ "Десна" обыграла "Ворсклу".
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