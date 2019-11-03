Днепр-1 - Заря: видео трансляция матча УПЛ

Днепровский клуб примет луганчан в 13-м туре чемпионата Украины.

В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги на "Днепр Арене" пройдет матч между "Днепром-1" и "Зарей".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Заря".

Начало встречи - в 14.00.

"Днепр-1" подошел к этому матчу с серией из четырех подряд поражений. В турнирной таблице УПЛ днепряне располагаются на восьмом месте, имея в активе 11 очков.

"Заря" одержала две победы подряд. У луганского клуба в активе 22 очка и четвертая позиция в турнирной таблице.

В матче первого круга "Заря" и "Днепр-1" сыграли вничью - 1:1.

УПЛ, 13-й тур

Днепр-1 - Заря

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

УНИАН ранее также сообщал о том, что в 13-м туре УПЛ "Десна" обыграла "Ворсклу".