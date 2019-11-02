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Карпаты - Шахтер: видео трансляция матча Премьер-лиги

10:34, 02 ноября 2019
Футбол
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Шахтер сыграет с одним из аутсайдеров УПЛ / фото: ФК Шахтер

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Карпаты - Шахтер.

Начало поединка - в 14:00.

В текущем сезоне дончане набрали 32 очка и на 10 пунктов опережают "Динамо", лидируя в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Луиша Каштру в прошлом туре допустила первую осечку в чемпионате, не сумев обыграть "Александрию" - 0:0.

Кроме того, "горняки" на этой неделе уступили "Динамо" (1:2) в 1/8 Кубка Украины. 

Во Львов по разным причинам не отправились лидеры "Шахтера" - Евгений Коноплянка, Марлос, Исмаили, Сергей Кривцов, Андрей Пятов и Алан Патрик.

"Карпаты" имеют серию из пяти матчей без побед в чемпионате - три поражения и две ничьи. В таблице подопечные Романа Санжара идут десятыми, набрав десять очков.

УПЛ, 13-й тур

Карпаты - Шахтер

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Теги: #футбол#Карпаты#Шахтер#УПЛ