Карпаты - Шахтер: видео трансляция матча Премьер-лиги

"Горняки" постараются сохранить отрыв от "Динамо" в турнирной таблице УПЛ.

В субботу, 2 ноября, во Львове "Карпаты" будут принимать донецкий "Шахтер" в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.

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Начало поединка - в 14:00.

В текущем сезоне дончане набрали 32 очка и на 10 пунктов опережают "Динамо", лидируя в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Луиша Каштру в прошлом туре допустила первую осечку в чемпионате, не сумев обыграть "Александрию" - 0:0.

Кроме того, "горняки" на этой неделе уступили "Динамо" (1:2) в 1/8 Кубка Украины.

Во Львов по разным причинам не отправились лидеры "Шахтера" - Евгений Коноплянка, Марлос, Исмаили, Сергей Кривцов, Андрей Пятов и Алан Патрик.

"Карпаты" имеют серию из пяти матчей без побед в чемпионате - три поражения и две ничьи. В таблице подопечные Романа Санжара идут десятыми, набрав десять очков.

УПЛ, 13-й тур

Карпаты - Шахтер