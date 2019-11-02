Карпаты - Шахтер: видео трансляция матча Премьер-лиги
В субботу, 2 ноября, во Львове "Карпаты" будут принимать донецкий "Шахтер" в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Карпаты - Шахтер.
Начало поединка - в 14:00.
В текущем сезоне дончане набрали 32 очка и на 10 пунктов опережают "Динамо", лидируя в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Луиша Каштру в прошлом туре допустила первую осечку в чемпионате, не сумев обыграть "Александрию" - 0:0.
Кроме того, "горняки" на этой неделе уступили "Динамо" (1:2) в 1/8 Кубка Украины.
Во Львов по разным причинам не отправились лидеры "Шахтера" - Евгений Коноплянка, Марлос, Исмаили, Сергей Кривцов, Андрей Пятов и Алан Патрик.
"Карпаты" имеют серию из пяти матчей без побед в чемпионате - три поражения и две ничьи. В таблице подопечные Романа Санжара идут десятыми, набрав десять очков.
УПЛ, 13-й тур
Карпаты - Шахтер